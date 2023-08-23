США не поддерживают удары украинских беспилотников по России, — Госдеп

Российская Федерация может прекратить войну в любой момент. Как считают в Соединенных Штатах, ей нужно лишь вывести свои войска из Украины.

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Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) заявил, что страна не поддерживает атаки беспилотных летательных аппаратов по Российской Федерации, его заявление цитирует Reuters.

"Соединенные Штаты не поощряют и не способствуют нападениям внутри России", — сказал он.

Представитель Госдепа США на условиях анонимности также отметил, что Украина должна сама решать, как ей защищаться во время полномасштабного вторжения, тогда как Москва может прекратить войну в любой момент, выведя войска с украинских территорий.

Удары БПЛА по Москве 23 августа

В ночь на 23 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке двух беспилотников по городу. По его словам, один из БПЛА врезался в здание в "Москва-Сити", тогда как другой дрон якобы сбили силы ПВО. Однако в Минобороны РФ сообщили, что столицу атаковали три беспилотных летательных аппарата, два из которых якобы были сбиты средствами ПВО, а третий — приземлен системой РЭБ, поэтому врезался в здание комплекса. Минобороны РФ обвинили Украину в атаке дронов.

Из-за беспилотников временно в московских аэропортах ввели план "Ковер" (позже аэропорты возобновили свою работу). Обломками дрона была повреждена стена магазина, в жилых домах выбиты стекла.

Напомним, 22 августа в росСМИ заявили, что удары дронов по Москве участились и стали "нормой". Первая атака БПЛА состоялась 3 мая. С тех пор дроны долетали до Москвы уже 15 раз. Кроме этого, некоторое затишье было зафиксировано в июне 2023 года, после этого налеты дронов участились.

22 августа в Тверской области (в 180 км от Москвы), обнаружили беспилотник с надписью "Слава Украине". Дрон забрали сотрудники ФСБ РФ.