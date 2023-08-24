Мі-8АМТШ: що відомо про новітню версію гелікоптера РФ, який здобуло ГУР у спецоперації

Російський гелікоптер надійшов на озброєння в кінці 1990-х років. Якщо його передадуть Повітряним силам, то він стане найпотужнішим Мі-8 у строю.

Головне управління розвідки Міноборони України вперше в історії держави провело спецоперацію, яка дозволила виманити російського льотчика разом з бойовим гелікоптером Мі-8АМТШ. У виданні Forbes розказали, що це за гелікоптер.

Начальник ГУР генерал-майор Олексій Буданов підтвердив проведення успішної операції та пообіцяв згодом розказати деталі унікальної операції. Версія пропагандистів РФ про те, що нібито трапилась навігаційна помилка неможливо, бо на шляху до аеродрому на ворога чекали б засоби протиповітряної оборони.

Якщо припустити, що Повітряні сили України отримають у власність захоплений Мі-8АМТШ, то це буде першим трофейним гелікоптером такої модернізації. Україна після розвалу Радянського союзу отримала десятки Мі-8, а союзники з початку повномасштабної війни передали не менше 45 Мі-17 — експортної версії Мі-8.

Мі-8АМТШ — це одна з найновіших версій гелікоптера у російській армії. Виробляти гелікоптер почали в кінці 1990-х років. Україна отримала гелікоптер "62 червоний" зі складу 2-ї вертолітної ескадрильї 337-го окремого вертолітного полку. В межах модернізації Мі-8АМТШ отримав штурмовий комплекс озброєння "Штурм-В", новий гарматний контейнер та 8 керованих протитанкових ракет 9М120 та 9М114. Також зазнала змін бронювання кабіни. Тепер бронювання є не лише днище та передня частина кабіни льотчиків, а й між кабіною та вантажним відсіком і між вантажним відсіком та місцем стрілка.

Нагадаємо, 23 серпня у ГУР підтвердили спецоперацію щодо Мі-8АМТШ. Вона готувалася протягом 6 місяців.

В той же день капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber 23 серпня повідомив, що екіпаж російського гелікоптера Мі-8 нібито втратив орієнтування та збився з курсу.