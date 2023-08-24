"Іронічний кінець" кухаря: бомба на літаку Пригожина була в ящику з вином, — ексрозвідник МІ-6

Колишній керівник відділу з Росії секретної розвідслужби Великої Британії не сумнівається, що до загибелі власника ПВК "Вагнер" причетна якась наближена до нього людина.

З'являється безліч версій причин авіакатастрофи літака російського підприємця Євгена Пригожина. Колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл, який з 2006 по 2009 рр. очолював у МІ-6 відділ по Росії, припустив, що вибуховий пристрій могли розмістити у винному ящику. Про це повідомляє Sky News.

Автори публікації уточнюють, що відомостей про те, що пасажирам літака подарували ящик із вином, який пізніше вибухнув, все ж не перевірено.

"Звичайно, це робота внутрішнього агента. Передбачається, що це бомба в ящику з-під вина", — заявив Стіл.

Колишній керівник відділу секретної розвідувальної служби МЗС Великої Британії назвав цю загибель свого роду "іронічним кінцем" для колишнього постачальника продуктів російського президента Володимира Путіна.

Раніше висловлювалися версії про несправності двигуна і ракети класу "земля-повітря".

Один із головних представників російської пропаганди Володимир Соловйов навіть звинуватив у вбивстві Пригожина міністра юстиції України Дениса Малюську. Соловйов стверджує, що гучні політичні вбивства вигідні Україні, а те, що сталося з власником ПВК "Вагнер", уже не перший випадок.

Також повідомлялося, що стюардеса, яка загинула разом із Пригожиним, знала про незвичайний ремонт літака напередодні авіакатастрофи.