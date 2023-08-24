"Повністю лояльні Путіну": катастрофу з Пригожиним, імовірно, підлаштувала ФСБ, — ВВС

За даними журналістів, метою цієї акції, ймовірно, було посилення позицій міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

У британських військових колах існує думка про те, що найімовірнішою версією причини падіння літака засновника найманської групи "Вагнер" Євгена Пригожина є дія служби безпеки Російської Федерації. Про це повідомляє російська служба "Бі-Бі-Сі".

Френк Гарднер, кореспондент "Бі-Бі-Сі" з питань безпеки, провів бесіди з джерелами в британських військових колах. Вони схильні вважати, що найімовірнішою версією причини катастрофи, в якій загинув засновник найманської групи "Вагнер" Євген Пригожин, є дія Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Співробітники ФСБ повністю лояльні Путіну і при цьому їм підпорядковується прикордонна служба, вказують джерела.

Згідно з їхньою думкою, можливою метою цієї операції було зміцнення становища міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова. І в найближчій перспективі, як передбачається, цієї мети було досягнуто.

23 серпня з аеропорту в Москві піднялися два літаки, які часто використовували керівники ПВК "Вагнер" — "бізнес-джети" з номерами RA-02795 і RA-02748. Перший із них упав у Тверській області. На борту перебувало 10 осіб: сім пасажирів і троє членів екіпажу. Усі, хто перебував на борту, загинули, повідомили в "Росавіації".

Перші кілька годин не було відомо, чи перебував на борту власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин: до нього не могли додзвонитися, але сподівалися, що він перебував на борту іншого судна.

24 серпня тіло глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опізнано в морзі за непрямими ознаками.