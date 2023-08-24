Собчак натякнула, хто в Росії може стати наступним на ліквідацію після Пригожина

Журналістка нагадала, що в РФ було дві неконтрольовані Кремлем армії, і одна з них вже пішла в небуття.

Російська журналістка Ксенія Собчак непрозоро натякнула на те, хто в черзі на ліквідацію після очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Таке припущення вона зробила у своєму телеграм-каналі "Кровавая барыня".

"У Росії було дві приватні армії, які не контролювалися центром: перша — Пригожина, друга — Кадирова. Залишилась одна", — написала вона.

Між тим, сам "наступник" Пригожина Рамзан Кадиров у своїх соцмережах ніяк не відреагував на загибель ватажка "вагнерівців". Опубліковані у нього останні пости стосуються участі підрозділу "Ахмат" у війні проти України та відкритті у Чечні освітніх закладів.

Нагадаємо, що сам Кадиров не підтримав заколот Пригожина. Він назвав дії ватажка "вагнерівців" "зрадою", "ножем у спину" і "справжнім військовим заколотом". Також він послав своїх бойовиків у "зону напруженості" у Ростовську область, щоб допомогти Міноборони Росії придушити заколот. Втім, "кадирівці" дорогою застрягли у заторі і доїхали до місця, коли заколот вже закінчився.

Ще раніше між "кадирівцями" та "вагнерівцями" виник конфлікт і останні "злили" координати чеченських бойовиків, щоб помститися голові Чечні Рамзану Кадирову, який раніше погрожував розкрити джерела особистого збагачення Євгена Пригожина.