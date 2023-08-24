У США спустили на воду атомну субмарину USS Iowa для Військово-морських сил (фото)

Для американського флоту підводний човен буде вже 23 одиниці. На побудову Iowa пішло трохи більш як 4 роки.

Корабельна General Dynamics Electric Boat у штаті Род-Айленд спустила на фонду атомну субмарину типу Virginia. Про це повідомляє пресслужба підприємства у твіттері.

Церемонія спуску на воду відбулася 23 серпня, підводний човен було закладено 20 серпня 2019 року, тобто на побудову Iowa пішло трохи більш як 4 роки. Субмарина належить до версії Block 4, яка розрахована на довшу експлуатацію та швидшу побудову.

Фото: General Dynamics

У стрій Військово-морських сил Iowa має надійти у 2024 році після проходження приймальних випробувань. Атомна субмарина призначена для боротьби з надводними та підводними цілями ворога. Для цього субмарина має таке озброєння:

крилаті ракети Tomahawk;

торпеди Mk 48;

протикорабельні ракети SUBROC;

протикорабельні ракети Harpoon.

Для ВІйськово-морських сил США Iowa буде вже 23 підводним човном класу Virginia. Також відомо, що 17 червня 2023 року субмарину охрестила Крісті Вілсак – колишня перша леді штату Айова. Основні характеристики субмарину класу Virginia:

довжина — 115 метрів;

ширина — 10,4 метра;

автономність — до 3 місяців під водою.

Нагадаємо, 14 серпня ВМС США вивели з експлуатації ракетний крейсер USS Mobile Bay. Він брав участь ще під час вторгнення в Ірак.

15 серпня ЗМІ писали, що Ізраїль отримає інноваційну субмарину Drakon з невідомими ракетами.