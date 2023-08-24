Тайвань отримає системи IRST для відстеження невидимок J-20: у КНР заявили, що вони "марні"

Китайські військові експерти визнають, що система IRST дійсно має потенціал для виявлення літаків-невидимок J-20. Але загалом вони не вплинуть на результат битви, оскільки F-16 "не встигнуть навіть злетіти з аеродромів".

Уряд США схвалив продаж Тайваню інфрачервоних систем пошуку і стеження IRST для використання на винищувачах F-16 Viper. Ці системи стануть цінним інструментом для виявлення і відстеження повітряних загроз, особливо таких малопомітних, як китайські винищувачі J-20. Про це 23 серпня повідомили оглядачі The War Zone.

У матеріалі не уточнюється, про яку саме IRST ідеться, проте сказано, що нові сенсорні системи можуть бути використані на модернізованих F-16V.

Автори публікації звернули увагу, що ще 2019 року компанія Lockheed Martin продемонструвала модель літака F-16 Block 70 зі встановленою на одній із консолей системою IRST під назвою Legion Pod. Не виключено, що така система може бути встановлена на тайванських літаках.

У 2019 році на виставці в Тайбеї представили капусулу IRST для F-16

Реакція Пекіна

У відповідь офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь 24 серпня заявив, що Китай просить США негайно скасувати план продажу зброї і зупинити небезпечну тенденцію озброєння острова Тайвань.

Тим часом китайські експерти вважають, що система IRST справді має теоретичний потенціал для виявлення літаків-невидимок, зокрема й китайських J-20, оскільки на відміну від радара, який використовує відбиття радіохвиль для пошуку цілей, IRST використовує для їх виявлення теплові сигнали. Річ у тім, що J-20 спроектований так, щоб бути малопомітним для радарів, але його інфрачервоне випромінювання можна тільки зменшити, але не усунути.

Однак у реальному бою, зазначають експерти, системи IRST на F-16 у глобальному сенсі нібито будуть марними, оскільки в сучасній війні окремі одиниці техніки не можуть виграти битви.

"У разі виникнення конфлікту в Тайванській протоці F-16V, що належать острову Тайвань, можуть навіть не встигнути злетіти з аеродромів, перш ніж їх знищать на землі високоточними ударами", — пишуть оглядачі Global Times із посиланням на експерта.

Навіть якщо їм вдасться здійснити виліт, поєднання літаків раннього попередження KJ-500, стелс-винищувачів J-20 і ракет дальнього радіусу дії PL-15 не дасть F-16V шансів на використання IRST, додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто під час візиту до США підписав меморандум з Boeing про наміри придбати винищувачі F-15EX. Рішення закупити бойові літаки було ухвалено на тлі загроз з боку Китаю в Індо-тихоокеанському регіоні.