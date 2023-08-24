"Розширюємо співпрацю": Португалія навчатиме українських пілотів на F-16, — Зеленський

За словами президента, Португалія підтримує формулу миру й активно співпрацює з партнерами для передачі зброї Україні.

Португалія висловила готовність приєднатися до програми підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер у Києві після переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, передає "Інтерфакс-Україна".

"Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16. Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки й обладнання для розмінування", — заявив президент.

Він також наголосив на важливості кроку Португалії, коли вона приєдналася до декларації "Великої сімки", що надає гарантії безпеки для України.

Важливо зазначити, що Португалія підтримує Формулу миру й активно співпрацює з партнерами, включно з проведенням самітів "Україна — Латинська Америка" й "Україна — Африка".

За словами Зеленського, "ми розраховуємо на потужну, системну роботу й системну угоду з відновлення між нашими державами". 20 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди мають намір передати Україні 42 винищувачі F-16. Також стало відомо про намір Данії передати ЗСУ ще 19 літаків. Перші шість винищувачів F-16 Данія планує передати ЗСУ до кінця року. Зокрема, країна планує передати ще 19 винищувачів Україні протягом кількох років. Того ж дня повідомлялося, що українські льотчики прибули в Данію для проходження навчання на F-16.

21 серпня стало відомо, що Греція також братиме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16. А США готові почати підготовку пілотів за умови, якщо Європа не зможе навчати ту кількість військових, яку надішле Україна.