У Раді пропонують виплачувати гроші рідним полонених і зниклих безвісти: подробиці

Йдеться про законопроєкт №9638, який передбачає збереження грошових виплат для військових, які потрапили в полон. За відповідне рішення в першому читанні проголосувало 335 народних депутатів.

У Верховній Раді планують посилити соціальний захист бійців Збройних сил України та поліцейських. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі 24 серпня.

Йдеться про документ законопроєкту № 9638 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб". За нього депутати проголосували в першому читанні і це рішення підтримало 335 народних обранців.

Рада планує посилити соціальний захист військових і поліцейських Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин, і можливість виплати їхнім сім'ям", — ідеться в повідомленні.

При цьому, ця норма не поширюється на громадян рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, якщо вони добровільно здалися в полон або самостійно залишили місце служби.

У законопроєкті є й інші пункти. Зокрема пропонується уточнення порядку виплат грошової компенсації представникам Збройних сил України, а також співробітникам поліції за невикористані дні відпусток.

Розглянуть також порядок виплат компенсацій за невикористані дні відпусток у разі загибелі військовослужбовців або співробітників органів.

Окремо Ярослав Железняк наголосив на пункті, який передбачає удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Нагадаємо, 23 серпня у Верховній Раді заявили, що адміністративний устрій АР Крим буде змінено ще до його звільнення. Парламентарії проголосували за законопроєкт, який передбачає проведення реформи адміністративно-територіального устрою та декомунізацію населених пунктів АР Крим.