Посилення мобілізації: боєць ЗСУ розповів, до чого треба готуватися українцям (відео)

Військовослужбовець Євген Карась зазначив, що війна може затягнутись і громадяни мають бути психологічно до цього готові. Водночас, на його думку, неправдиві повідомлення у соцмережах відлякують від служби навіть добровольців.

Війна в Україні може тривати ще довго, і в разі найгіршого сценарію ще багато українців будуть змушені взяти зброю до рук. Про це у коментарі "ТСН" розповів військовослужбовець Збройних сил Євген Карась.

"Якщо буде йти повільна "рубка" (повільна в плані територіальних просувань, але дуже інтенсивна в плані активності боїв), і противник буде далі тримати лінію оборони (десь буде відкочуватися, десь буде посилюватися, буде контратакувати), то, можливо, війна затягнеться більше, ніж ми планували", — зазначив він.

Військовий пояснив, що українці мають бути готові до розвитку війни за найгіршим сценарієм. В такому разі готовність бути мобілізованими допоможе скоротити її терміни, адже навчання "на ходу" тільки затягує конфлікт.

"Я думаю, що про темпи можна буде судити восени, коли ми побачимо, як завершиться, скажімо, одна з фаз цього руху на південь — як вона пройде, як на це відреагує противник, яка буде атмосфера в Криму без Кримського моста, без сухопутного сполучення", — підкреслив Карась.

Захисник розповів, що насправді багато громадян хочуть служити, але налякані страшною картинкою з соцмереж. З його слів, люди мають розуміти, на що "підписуються", але в інтернеті публікують викривлену інформацію, зокрема і про втрати ЗСУ. Військовослужбовець переконаний, що українців мотивують підрозділи, у яких є стійка структура, нормальна організація роботи та планування.

"Всюди є ризик, але ти просто розумієш, що та воєнна машина, на яку ти підписався, яку ти розумієш, як вона працює, вона так і працює. Це підвищить рівень довіри, і тоді люди ще прийдуть", — пояснив він.

Карась додав, що потік добровольців в Україні не завершився.

Коментар бійця ЗСУ Євгена Карася (про посилення мобілізації — з 29:07)

Нагадаємо, 23 серпня питання посилення мобілізації в Україні прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що військові просять призвати на службу більше людей, але спочатку необхідно розв’язати проблеми, пов’язані з роботою ТЦК та ВЛК.

Адвокат з об’єднання "Актум" Володимир Куля пояснив, з яких причин військовозобов’язаний може не прийти у військкомат за повісткою. На це є лише три поважні причини — стихія, хвороба та смерть родича.