У РФ загинули Пригожин та Уткін: росіяни горюють за керівниками "вагнерівців" (фото, відео)

Поряд з офісом, до якого найманці ПВК "Вагнер" приносять квіти, організували патріотичний фестиваль. Діти фотографувалися з автоматами та чоловіками у камуфляжі, які в один день втратили двох своїх керівників.

23 серпня у Росії розбився літак, серед загиблих пасажирів були засновники ворожої ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Дмитро Уткін. 24 серпня мешканці Новосибірську організували стихійний меморіал та приносять туди квіти. На місці побував кореспондент "НГС".

За даними ЗМІ, залишити квіти біля офісу "Вагнер-центра" прийшли десятки росіян. Імпровізований меморіал являє собою надруковані портрети Пригожина та Уткіна з чорними стрічками, гвоздиками та свічками у лампадках. Він з’явився поблизу будівлі ще зранку — приблизно о 10:00.

Журналісти спостерігали, як на вулиці зупинилась "солідна світла Honda", з якої вибралися чоловіки у цивільному одязі з букетом білих троянд. Двоє невідомих залишили квіти та мовчки пішли. Пізніше до меморіалу почали підходити росіяни в камуфляжі та одязі з емблемою ПВК, а також пенсіонери.

"Нагорі, на зовнішніх сходах, працівники офісу вивішують чорний прапор з черепом, ще один такий самий кріпить біля паркану міцний чоловік у камуфляжі, чорних окулярах і балаклаві. Він довго стоїть біля фотографій, потім падає на коліна, притулившись чолом до бетонного парапету. І плаче", — описали у медіа.

Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС

Водночас поряд зі стихійним меморіалом, до якого росіяни приходять оплакувати керівництво "вагнерівців", проходить "патріотичний фестиваль". На ньому також присутні люди у військовій формі з нашивками ПВК. Діти з усмішками позують для фото, тримаючи у руках автомати.

Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС

Новосибірськ — не єдине місце, де горюють за Пригожиним та Уткіним. Стихійний меморіал з’явився й у Ростові, хоч і менш масштабний. Фото з місця подій опублікували у місцевому телеграм-каналі.

"Фотографії Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна на тлі імперського прапора Росії розміщені на фасаді міського цирку", — йдеться в повідомленні.

Портрети загиблих засновників ПВК "Вагнер" та кілька хризантем росіяни розмістили поряд з афішею, на якій зображений білий ведмідь в оточенні артистів цирку.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Також стихійний меморіал з’явився у Санкт-Петербурзі — поблизу будівлі "Вагнер-центра". На місці проведення "акції пам’яті" побувала кореспондентка медіа "Бумага".

"Люди у військовій формі та з нашивками ПВК несуть квіти, прапори та свічки, хрестяться та плачуть", — зазначено в публікації.

Фото, зроблене на місці імпровізованого меморіала у Санкт-Петербурзі Фото: "Бумага"

Нагадаємо, 23 серпня у Бологівському районі Тверської області РФ впав літак Embraer Legacy 600, який належав Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб, усі вони загинули внаслідок авіакатастрофи.

Пізніше у Росавіації офіційно підтвердили, що серед пасажирів літака були засновники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Дмитро Уткін. Також на борту був Валерій Чекалов, який був заступником Пригожина та перебував під українськими санкціями.