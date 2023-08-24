"Витрачатиме більше": в ОП назвали наслідки мирних переговорів із РФ для Європи

За словами радника глави ОП, якщо зараз піти на поступки Кремля, тоді наступний етап війни може виявитися жорсткішим і торкнутися нових країн.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк знову виступив проти ідеї мирних переговорів із Російською Федерацією. Вважає, що це не вигідно навіть Заходу. Про це він розповів в інтерв'ю DW 24 серпня.

За його словами, Росія є прикладом класичного окупанта, який має на меті знищити все цивільне населення та захопити територію. Якщо зараз заохотити противника переговорами, тоді це буде схваленням наступного етапу війни.

"Якщо зупинити війну тим, що ти сядеш за стіл переговорів, як це було у 2014 році, залишивши за Росією частину окупованих територій, це значить, що ти хочеш перенести війну на наступні роки, на наступні покоління, і водночас війна буде набагато масштабнішою", — ідеться в повідомленні.

У поточній війні, зазначив Подоляк, не може бути компромісів, адже Москва не налаштована дотримуватися мирних ініціатив. Ба більше, навіть якщо зараз почати переговори про припинення війни, обстріли міст України продовжаться, і Росія може почати атакувати інші країни.

"Для Європи й демократичного світу сьогодні фінансувати оборону України набагато дешевше, ніж завтра мати справу з розлюченою Російською Федерацією, яка не пройшла через політичну трансформацію. Якщо сьогодні війна буде закінчена несправедливо, як це було зроблено у 2014 році, завтра Європа витрачатиме набагато більше на власну безпеку, ніж сьогодні коштує вся військова підтримка України", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що Путіна можна схилити до переговорів після виходу ЗСУ до Мелітополя в Запорізькій області. Журналісти видання The Hill зазначили, що тільки успіхи Сил оборони можуть підготувати Кремль до того, що потрібно реально домовлятися.