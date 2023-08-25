"Десятки фахівців": США почнуть навчання українських пілотів на F-16 у жовтні, — CNN

Представник Пентагону заявив, що українці навчатимуться англійської мови та спеціальної термінології. Потім у жовтні розпочнеться безпосереднє навчання на базі ВПС Національної гвардії США "Морріс" у Тусоні, штат Аризона.

У жовтні 2023 року Сполучені Штати почнуть навчання українських пілотів управлінню з винищувачами F-16. Про це 24 серпня повідомив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, пише CNN.

За його словами, у вересні українці навчатимуться англійської мови та спеціальної термінології. Потім у жовтні розпочнеться безпосереднє навчання на базі ВПС Національної гвардії США "Морріс" у Тусоні, штат Аризона. Допомагатиме 162-е крило ВПС Національної гвардії.

"Хоча на цей час у нас немає конкретних цифр щодо того, скільки українців візьме участь у цьому тренінгу. Ми очікуємо, що в ньому візьмуть участь кілька пілотів і десятки фахівців з обслуговування", — сказав він.

Повідомляється, що навчання англійською мовою має вирішальне значення для пілотів, які навчаються управлінню американськими літаками четвертого покоління. Вони повинні розуміти, як підписані прилади і повинні вміти читати керівництво з експлуатації.

Райдер сказав, що уроки мови відбуватимуться на базі ВПС "Лекленд" у Сан-Антоніо, штат Техас.

Журналісти зазначили, що 162-е авіакрило Нацгвардії США займається навчанням міжнародних партнерів роботі з F-16. Підрозділ навчив пілотів із 25 різних країн.

Райдер заявив, що навчання в США доповнить навчання пілотів і фахівців з технічного обслуговування, яке вже проводиться в Європі. Пентагон "продовжуватиме тісні консультації" з Данією та Нідерландами, які очолюють коаліцію союзників, що навчають українських пілотів керувати сучасними літаками.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Португалія навчатиме українських пілотів на F-16. Він заявив, що Португалія підтримує Формулу миру і активно співпрацює з партнерами для передачі зброї Україні.