Мобілізація в Україні: коли чоловіки можуть відмовитися від повістки в ТЦК

За словами юриста Сергія Савинського, повістка може бути тільки письмовою і видають її тільки конкретному військовозобов'язаному. Якщо дані вказані неправильно — українці можуть відмовитися від отримання документа.

Є чотири види повісток, які вручають військовозобов'язаним під час мобілізації в Україні: повістка для уточнення облікових даних, повістка для проходження військово-лікарської комісії, повістка-призов на службу і мобілізаційне розпорядження. Яку інформацію потрібно перевірити в повістці під час вручення і чи можна її не брати — про це розповів юрист компанії Gracers Сергій Савинський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Коли повістку можна не брати

Повістка має відповідати чітким вимогам у тому, що стосується оформлення, зазначив юрист. У грудні 2022 року Кабмін України затвердив нові правила ведення військового обліку, серед іншого, оновилася і форма повістки.

Повістка може бути тільки в письмовому вигляді, і видають її тільки конкретному військовозобов'язаному. У ній має бути прописано обов'язок одержувача з'явитися в ТЦК і СП (до ребрендингу називалися військкоматами).

"У повістці має бути вказано прізвище, ім'я та по батькові особи, на яку виписується цей документ, — зазначив Сергій Савинський. — Має бути зазначено, де проживає ця особа".

Але паспортні дані в повістці не потрібні.

Чи можна відмовитися від повістки, якщо в ній помилки?

Якщо ті чи інші дані вказані з явними помилками, від повістки можна відмовитися. За словами юриста, такий документ не спричинить наслідків у вигляді штрафу тощо.

"Так, такий документ можна не брати, але тут є важливий момент. Якщо повістку складено не згідно з типовою формою — це означає, що там справді багато чого суттєво відрізняється", — зазначив він, додавши, що такі орфографічні помилки, як сполучник "і", замінений на "та", прийменник "у" — замість "у", ще не роблять повістку такою, що не відповідає формі. На дійсність документа це не вплине.

Важливими є більш суттєві недоліки формулювань. Зокрема, якщо є вимога взяти з собою речі, яка не передбачена типом повістки, такий документ можна проігнорувати.

Навіть якщо повістку вручать, одержувач може її проігнорувати, оскільки це не спричинить жодних небажаних наслідків. Важливою є наявність істотних відмінностей від основної затвердженої форми повістки, підкреслив юрист.

Інші причини, щоб відмовитися від повістки:

заповнений бланк повістки частково доповнювався;

вказані невірні особисті дані одержувача;

повістку вручає особа, у якої немає на це повноважень;

немає печатки;

певну інформацію вписували при Вас, а заповнювали до цього.

Нагадаємо, що в ТЦК роз'яснили, яким категоріям чоловіків вручатимуть повістки. ЗСУ потрібні будь-які спеціальності, у т.ч. цивільні. Мобілізувати можуть будь-якого придатного або обмежено придатного чоловіка, навіть без досвіду військової служби.

Також повідомлялося про те, як відбуватиметься мобілізація у вересні: хто отримає повістки і кого можуть призвати тільки добровільно.