Небо кишіло дронами: ССО показали, як звільняли Роботине (відео)

Оператори Сил спеціальних операцій діяли у вкрай непростих умовах — під час постійних обстрілів артилерії ЗС РФ і близького стрілецького контакту. У небі безперервно працювали російські баражувальні безпілотники.

Пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ показала, як бійці спецпідрозділів вибивали ворога на підступах до населеного пункту Роботине Запорізької області, який згодом вдалося звільнити. Групи ССО України були одними з перших, хто протистояв ворогу в цьому районі. Кадри боїв опубліковано в офіційному Telegram-каналі.

На відео бійці 73-го центру ССО ведуть штурм у лісосмузі під обстріли ворожої артилерії, а також евакуюють поранених (міни — одна з головних загроз). На зворотній дорозі захисників, які від'їжджали, атакували ворожі дрони, імовірно типу "Ланцет".

Дрон "Ланцет"

"Це відбувалося у вкрай непростих умовах: постійна робота російської артилерії, небо, що кишить ворожими дронами, надзвичайно близький стрілецький контакт із супротивником, який намагався в будь-який спосіб утримати займану ним ділянку", — ідеться в публікації 73-го морського центру спеціальних операцій ім. кошового отамана Антіна Головатого.

Опубліковане відео показує лише частину роботи українських воїнів, перед якими стояло завдання знищити противника і відкинути його із зайнятих позицій.

Нагадаємо, що 42 українські дрони атакували Крим. В оборонному відомстві країни-агресора повідомили, що 9 БПЛА були вражені вогнем, а 33 вивели з ладу за допомогою РЕБ.

Раніше експерт повідомив про те, що необхідно для успішних операцій спецназу ЗСУ в Криму.