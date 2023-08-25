Наступник Пригожина: загибель керівництва ПВК "Вагнер" зруйнує угруповання, — розвідка

Керівник угруповання Євген Пригожин, зазначають у британському Міноборони, мав виняткову зухвалість і жорстокість, які навряд чи будуть притаманні його потенційному наступнику.

Загибель керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина майже напевно матиме глибокий руйнівний вплив на угруповання. Ситуація ускладнилася відомостями про те, що разом із Пригожиним загинули також засновник і польовий командир групи Дмитро Уткін і начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Валерій Чекалов. Про це 24 серпня повідомила пресслужба Міноборони Великобританії.

Британська розвідка зазначає, що за даними російської влади, 23 серпня, за два місяці після заколоту "вагнерівців" під Твер'ю розбився літак, у якому перебував власник компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Загинули 10 осіб.

І хоча немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, оскільки відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки, досить імовірно, що він дійсно загинув.

Його смерть спричинить серйозні наслідки для угруповання, зазначає розвідка, оскільки він володів винятковими особистими якостями.

"Його особисті якості — гіперактивність, виняткова зухвалість, прагнення до результату і надзвичайна жорстокість — пронизували компанію "Вагнер", і навряд чи його наступник володітиме чимось подібним", — наголосили в британському Міноборони.

Нагадаємо, за попередньою оцінкою Пентагону, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув унаслідок аварії літака у Тверській області РФ. Водночас американський генерал Патрік Райдер заявив, що не розголошуватиме подробиці збору інформації про подію.

Колишній співробітник ФСБ Ігор Гіркін прокоментував загибель Пригожина. За його словами, ймовірність причетності Володимира Путіна до катастрофи літака мізерна — це могла бути "зачистка ключових свідків".