Росія – держава-мафіозі: Economist про смерть Пригожина та ватажків "Вагнер"

Володимир Путін претендує на те, щоб бути "царем великої держави", але насправді "імперія прогнила, як ніколи", вважають журналісти. Ліквідація Пригожина — ще один крок до краху.

Загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є покаранням президента Володимира Путіна за його спробу йти на Москву. Путін любить жорстокість. Про це повідомляє The Economist.

Якщо загибель Пригожина остаточно підтвердиться, то режим Путіна стане сильнішим, вважають автори. Принаймні на певний час він усуне найбільшу безпосередню загрозу своєму 23-річному правлінню. Проте інцидент також викриває слабкість системи, яку побудував Володимир Путін. Він претендує на "царя великої держави", але насправді "імперія прогнила, як ніколи". Вона тримається на брехні, підкупі та репресіях. Найвища влада Росії — терор.

23 серпня літак Embraer розбився у Тверській області незадовго після вильоту з Москви. Пригожин та командири ПВК "Вагнер" знаходились в літаку. Володимира Путіна не цікавила жорстокість Пригожина в Африці, де його найманців звинувачують у злочинах проти людяності. Навпаки, ватажок отримав новий бізнес й розширені обовʼязки, проте все змінилось під час протесту у червні. Військо "вагнерівців" було у 200 км від Москви. У виданні вважають, що російський диктатор був принижений ним, а сил придушити його одразу не було.

Тому Путін не пробачив таких дій і навіть попри "мирову угоду", доля Пригожина була вирішена. Поки був живий "кухар Путіна", він залишався джерелом нестабільності.

Усунення Пригожина також посилить контроль Путіна над російською армією, яка явно не змогла зупинити заколотників у червні. Тим часом два генерали Валерій Герасимов та Сергій Шойгу зберегли лояльність до Путіна та зберегли свої посади.

"Смерть пана Пригожина знаменує собою подальший розпад російської держави. Пан Путін є найкращим прикладом того, чому нескінченне одноосібне правління є таким руйнівним. Чим більше концентрується влада, тим більше пан Путін і його одержимість, примхи та образи стають обличчям самої Росії" — резюмують у виданні.

Нагадаємо, 25 серпня ЗМІ писали, що діяльності ПВК "Вагнер" настав кінець, бо Пригожина неможливо замінити.

Також Washington Post стверджує, що російська еліта винесла урок зі смерті Пригожина – перейти дорогу Путіну, означає померти.