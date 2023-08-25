Росія може мобілізувати ще 450 тисяч осіб, – Буданов

За словами очільника ГУР, у Росії щомісячно набирають в армію 20-22 тисячі людей, але зараз йде мова про призов додаткових сотень тисяч бійців.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що РФ розглядає можливість додатково призвати 440 тисяч людей в армію. Про це він заявив в інтервʼю Радіо Свобода.

За словами начальника військової розвідки, мобілізація в Росії не зупинялась й постійно відбувалась, щомісяця 20-22 тисячі людей набирають в армію. Загалом з минулої осені призвали трохи менше ніж 350 тисяч людей.

"Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч", — повідомив Кирило Буданов.

Також він додав, що таким чином розвіюється міф про "мізерні втрати" окупантів. який є у РФ. Інакше постає запитання, для чого така кількість людей в армії. За даними британської розвідки, РФ ймовірно, почала формувати нові військові зʼєднання задля посилення наземних сил у війні проти України. Створити таке зʼєднання без нової мобілізації навряд вийде.

Нагадаємо, 22 серпня в ГУР заявили, що російська влада оголосити загальну мобілізацію, однак прийме рішення з огляду на ситуацію на фронти, а також після оцінки настрою росіян.

23 серпня у РФ запустили нове опитування, яке націлене на відношення мешканців країни про поразку у війни та зміні еліт.