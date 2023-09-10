Примус до возз'єднання: як працюватиме логістика, якщо Китай нападе на Тайвань

У разі рішення Пекіна йти на Тайбей, потрібно буде швидко вирішувати логістичні питання. Якщо операція затягнеться, то Китаю буде складно підтримувати свої війська всім необхідним. Тайвань не матиме іншого вибору, як вести запеклий опір.

Якщо Китай нападе на Тайвань, здатність перекинути необхідну кількість військ і постачання в умовах протистояння матиме вирішальне значення для досягнення успіху. Це робить логістичне припинення важливим, але маловивченим питанням. Хороша новина для західних військових планувальників полягає в тому, що незалежно від того, чи почне Народно-визвольна армія спільну кампанію вогневої потужності, спільну кампанію блокади або спільну кампанію висадки на острів, її логістичні можливості, найімовірніше, будуть ахіллесовою п'ятою. Принаймні такого висновку ми дійшли, вивчивши китайську і західну військову доктрину, дослідивши аналогічні історичні кампанії та провівши моделювання ланцюжка поставок.

Фокус переклав спільну роботу Джейкоба Мейвальда, Бенджаміна Гейзена, Едварда Сало і Майкла Г'югоса про логістичні складнощі в разі нападу Китаю на Тайвань.

Спільна ударна кампанія із застосуванням вогневої потужності

Якщо Пекін почне спільну ударну кампанію, то її метою буде тиск і примус до возз'єднання. Під час ударної кампанії будуть використовуватися звичайні балістичні та крилаті ракети наземного і повітряного базування, потужність яких варіюється від обмежених ударів по символічних цілях до всеосяжного підходу, спрямованого на паралізацію політичної, військової та економічної систем Тайваню. Обмежена кампанія може полягати в застосуванні балістичних ракет Народно-визвольної армії по кількох важливих цілях. Більш широка кампанія передбачає використання балістичних і крилатих ракет, артилерії та інших наземних засобів ураження. Цілями можуть стати авіабази, центри управління, енергетична інфраструктура, засоби ППО і далекобійна артилерія.

Цілями можуть стати авіабази, центри управління, енергетична інфраструктура, засоби ППО і далекобійна артилерія

У китайських доктринах підкреслюється важливість вибору цілей і правильного застосування зброї для ослаблення волі противника. Китайські стратеги напевно знають про такі західні прецеденти, як операції Rolling Thunder і Linebacker у В'єтнамі, а також про успіхи НАТО на Балканах. Для того щоб спільна ударна кампанія Народно-визвольної армії мала успіх, має статися одне з двох: або Тайбей швидко капітулює, або удари будуть використані з ескалаційною метою, зокрема пом'якшення опору для підготовки до вторгнення через протоку. В обох випадках, якщо не вдасться домогтися швидкого і рішучого успіху, міжнародні союзники Тайваню можуть виграти час для організації військової відповіді і змусити китайців вести боротьбу на кількох фронтах.

Оскільки бойовий потенціал у рамках цієї кампанії розгортається здебільшого в межах материкового Китаю, можливості для перехоплення логістики обмежені і навряд чи матимуть суттєвий вплив. З огляду на розвинену внутрішню транспортну мережу Китаю, найкращий підхід Тайваню до використання слабких місць у логістиці Народно-визвольної армії — це просто витримати початковий штурм і розтягнути терміни кампанії. Тайванські крилаті та балістичні ракети можуть бути спрямовані на об'єкти матеріально-технічного забезпечення поблизу берегової лінії, а також на скупчення військ і матеріальних засобів для зниження наступальних можливостей Народно-визвольної армії. Однак це матиме незначний ефект у плані порушення ліній постачання з внутрішніх районів Китаю для підтримки заздалегідь розміщених берегових сил.

Незважаючи на те що перехоплення матеріально-технічних засобів у цьому варіанті може мати обмежений успіх, китайська армія однаково стикається зі значним ризиком підтримки своїх сил під час затяжної кампанії. Розглянемо величезну різницю в кількості годин тренувань і навчань у мирний час між льотчиками ВПС Народно-визвольної армії та їхніми американськими колегами. Китайські льотчики-бомбардувальники літають приблизно 80 годин на рік, а решта підготовки проводиться на тренажерах. Однак у рамках спільної кампанії з нанесення вогневих ударів ці льотчики повинні літати приблизно 60 годин кожні два тижні. Інтенсивність цієї кампанії призведе до різкого збільшення попиту на запчастини, паливо і боєприпаси для літаків. Непередбачуваний характер відмов деталей і складність прогнозування поломок у бойових умовах призведуть до того, що значна частина авіапарку вийде з ладу через відсутність запчастин. Брак боєприпасів у разі затяжного характеру кампанії відображає ситуацію в інших конфліктах високої інтенсивності, що дозволяє припустити, що витрати випереджатимуть поповнення запасів.

Таким чином, спільна ударна кампанія, що складається з незалежних ударів по ключових цілях, проста в плануванні і пов'язана з мінімальним ризиком при реалізації. З іншого боку, така стратегія майже напевно виявиться менш ефективною для політичних цілей Пекіна, ніж блокада або вторгнення. Можливості Тайваню і союзників щодо перехоплення логістики обмежені, однак тривалий конфлікт створює ризик і для Китаю, оскільки виробництво запчастин і боєприпасів, найімовірніше, не встигатиме за попитом. Здатність військових і цивільних інститутів Тайваню просто вижити і продовжити кампанію може оголити ці вразливі місця.

Спільна блокадна кампанія

Мета спільної блокадної кампанії — підірвати волю і бойовий потенціал Тайваню. Це дасть змогу чинити максимально можливий тиск, не чекаючи висадки на острів, і надасть безліч варіантів ескалації або деескалації конфлікту. Китайське політичне керівництво зміцнить свої позиції на переговорах шляхом тиску, а потім або перейде до повномасштабного вторгнення на острів, якщо Тайбей продовжить чинити опір, або припинить блокаду, якщо його позиція стане неспроможною. Після нарощування військового потенціалу блокада почнеться з нанесення наступальних ударів по політичних, військових, командних і логістичних об'єктах з метою досягнення переваги в повітрі, на морі та в інформаційній сфері. Другорядними цілями стануть протичовнові сили, надводні бойові кораблі, мінні тральщики та підводні човни. Наступальні операції завершуються встановленням військово-морськими силами Китаю панування на морі в районі Тайваню і прилеглих до нього островів. Потім блокада переходить у фазу підтримки, що передбачає постійне блокування повітряних і морських комунікацій Тайваню. На додаток до морської блокади китайська авіація наземного та авіаносного базування забезпечить прикриття з повітря, а китайська берегова охорона очолить проведення операцій з висадки, пошуку і захоплення на морі.

При оцінці логістичних наслідків китайської блокади Тайваню корисним прикладом для порівняння може слугувати блокада Куби США в 1962 році. Під час аналогічної кампанії китайські ВМС встановили б кільце блокади за 80 км від тайванського берега протяжністю близько 1600 км. Тайвань менший за Кубу, а китайські військові технології набагато досконаліші, ніж ті, які використовували США в 1962 році. Однак для досягнення мети повної блокади знадобиться великий китайський флот, що створить серйозні матеріально-технічні труднощі. Проте, як і у випадку з блокадою Куби, здатність Китаю мобілізувати і задіяти свої величезні запаси органічної сировини, а також доступ до логістичних ресурсів сусідніх дружніх країн (Росії та Північної Кореї), найімовірніше, виключать виникнення серйозного короткострокового дефіциту поставок.

На додаток до морської блокади китайська авіація наземного та авіаносного базування забезпечить прикриття з повітря, а китайська берегова охорона очолить проведення операцій з висадки, пошуку і захоплення на морі Фото: Вiкiпедiя

У цьому аналізі передбачається, що Тайвань не зможе організувати активну оборону, а союзні ВМС залишаться байдужими. Однак якщо Тайвань сприйме блокаду як загрозу існуванню, то кампанія набуде кінетичного характеру, що призведе до значних втрат. Хоча продовольство, паливо, боєприпаси і запасні частини, необхідні для підтримання блокади, як і раніше, надходитимуть на схід із відносною легкістю, тайванські удари по китайських морських портах призведуть до порушення роботи портів висадки та обмежать можливості заправки і ремонту суден. Мінування Тайванем найважливіших морських шляхів у поєднанні з ударами по стратегічних запасах нафти всередині країни, складах боєприпасів і об'єктах технічного обслуговування знизить здатність китайських ВМС підтримувати свої сили в середньо- і довгостроковій перспективі. Однак дії Тайваню мають бути ретельно прораховані, оскільки його удари можуть мати незначний ефект у короткостроковій перспективі і нести істотні ескалаційні ризики.

Загалом спільна блокадна кампанія чинитиме великий тиск на військові та економічні інститути Тайваню. Але порівняно з тривалою спільною кампанією вогневої потужності вона створює ще більш значний ризик у разі, якщо Тайвань не стане швидко капітулювати. З погляду логістики Народно-визвольна армія буде змушена зважати на ті самі притаманні їй ризики, а саме: потенційний дефіцит боєприпасів, критично важливих запасних частин і палива.

Спільна десантна кампанія

Спільна кампанія з висадки на острів є найбільш ризикованою, але при цьому забезпечує найбільший тиск. Початкові операції після кількох місяців мобілізації та підготовки до висадки будуть спрямовані на швидке досягнення повітряної, морської та інформаційної переваги шляхом нанесення ударів по повітряних і морських базах, вузлах управління і зв'язку, а також засобах протиповітряної оборони. Великі морські порти й аеродроми мають бути захоплені на ранніх етапах, щоб полегшити подальше підкріплення і постачання. Якби Народно-визвольна армія успішно закріпилася на острові, вона могла б поставити США та їхніх союзників перед важкопереборним доконаним фактом. Захопивши ініціативу, Китай обмежить потенційні можливості іноземного військового втручання.

Перекидання військ через Тайванську протоку (в основному морським шляхом) буде пов'язане з високими втратами

Незважаючи на деякі суттєві відмінності, для порівняння з проблемами матеріально-технічного забезпечення Китаю можна навести операцію Overlord, коли союзники зіткнулися з розрослася німецькою армією, що воювала далеко за межами власної території та була розпорошена вздовж французького узбережжя. На відміну від цього, Тайвань захищатиме набагато більш концентровану територію, і його оборона буде щільною, перекриваючою і надійною. Тайванські війська не можуть відступити — тільки здатися, — тому вони, найімовірніше, чинитимуть запеклий опір. Крім того, союзники швидко забезпечили собі повну перевагу в повітрі і на морі, що далеко не гарантовано в тайванському конфлікті.

Перекидання військ через Тайванську протоку (в основному морським шляхом) буде пов'язане з високими втратами. Військові морські перевезення значною мірою залежать від мобілізації цивільних ресурсів під час війни, і Китай активно заохочує виробництво цивільних суден, здатних "перевтілюватися" для задоволення специфічних військових потреб. Це дозволить планувальникам Народно-визвольної армії мати необхідний морський потенціал для перекидання армії вторгнення. Однак не всі кораблі будуються за військовими специфікаціями, і їхнє використання вплине на цивільне життя, що негативно позначиться на економіці та торгівлі Китаю.

Оскільки основну частину сил і засобів матеріально-технічного забезпечення доставлятимуть на кораблях, китайські та тайванські порти є потенційно вузькими місцями. Вторгнення через протоку потребуватиме істотного нарощування сил і засобів, а у тайванської розвідки буде достатньо часу для складання пріоритетного списку цілей. Якщо вторгнення виявиться неминучим, то інтенсивне мінування і навмисний саботаж роботи аеропортів і морських портів Тайваню можуть посилити проблеми Пекіна, а китайські кораблі, які чекають у морі на розвантаження своїх вантажів, будуть особливо вразливими для підпалів.

Навіть якщо Народно-визвольній армії вдасться створити й утримати плацдарм, подальше транспортування військ і вантажів буде ускладнене. Використання залізничних мереж пов'язане з ризиком, оскільки вони схильні до диверсій і складні в обслуговуванні та ремонті. Дві основні тайванські автодороги проходять паралельно узбережжю й ідеально підходять для обслуговування прибережних міст, але не для перекидання військ через весь острів. Дороги по всьому острову зведені в невелику кількість основних артерій, які легко перехоплюються. Якщо тайванські війська продовжать організований військовий опір, у них з'явиться безліч можливостей зірвати перекидання військ Народно-визвольної армії, використовуючи природні вузькі місця, такі як мости і гірські перевали.

Тайванські війська не можуть відступити — тільки здатися, тому вони, найімовірніше, чинитимуть запеклий опір

Спільна висадка десанту на острови є найрішучішим підходом до досягнення приєднання Тайваню, однак складність такої операції в поєднанні з політичними, економічними та військовими наслідками невдачі роблять її вкрай ризикованим гамбітом. З точки зору логістики Народно-визвольна армія не обмежена транспортними можливостями під час перекидання військ і вантажів через протоку. Крім того, успіх або невдача кампанії будуть очевидні через кілька тижнів, що знімає багато потенційних проблем із забезпеченням життєдіяльності. Проте саме в цій кампанії існує найбільший ризик перехоплення матеріально-технічних засобів. Незліченна кількість потенційних "вузьких місць", від повітряних і морських портів висадки в материковому Китаї до складних берегових висадок на Тайвані і перевантажених або непрохідних наземних ліній зв'язку на острові, можуть поставити китайську логістичну підтримку в глухий кут. Провал кампанії став би національною ганьбою з поганими наслідками для існування правлячої партії.

Висновки

Розгляд ролі логістичного припинення в потенційних військових операціях Китаю має важливі наслідки для оборони Тайваню. У перших двох сценаріях, розглянутих тут, Народно-визвольна армія зазнаватиме труднощів із підтриманням операцій, якщо вони переростуть у тривалі кампанії. При цьому вона зіткнеться з меншими ризиками, пов'язаними з перехопленням матеріально-технічних засобів, що загалом зробить ці варіанти менш ризикованими. Однак ці варіанти кампанії навряд чи призведуть до швидкої капітуляції, бажаної для китайського політичного керівництва, і можуть істотно підірвати міжнародний авторитет Китаю. Навпаки, останній варіант кампанії з найменшою ймовірністю призведе до затяжної кампанії (що дасть змогу уникнути проблем із підтримкою), але водночас має серйозні ризики, пов'язані з припиненням логістики.

У перших двох варіантах Тайвань має зосередитися на затримці китайських наступальних операцій і виживанні досить довго, щоб встигли проявитися проблеми, притаманні китайському ланцюгу постачання, і щоб союзники змогли організувати відповідні дії для примусу до політичного врегулювання. У разі спільної кампанії з висадки на острів Тайваню слід застосувати активну оборону, швидко і рішуче використовуючи вразливі місця китайської логістики. Якщо це станеться, а тайванський опір не буде зламаний, то китайське вторгнення може зіткнутися з гострими проблемами постачання або навіть провалом кампанії протягом кількох тижнів, якщо не днів.

Про авторів

Джейкоб Мейвальд (Jacob Maywald Ph.D.) — доцент кафедри логістики та управління ланцюгами поставок Технологічного інституту ВПС. Чинний офіцер ВПС з логістики, займався плануванням і проведенням операцій з управління ланцюжками поставок у ВПС і спільних структурах. Викладач програми ВПС США з поглибленого вивчення повітряної мобільності. Дослідження для цієї статті частково проведено студентами.

Бен Хейзен (Ben Hazen Ph.D.) — відставний офіцер ВПС США з технічного обслуговування літаків, наразі є доцентом кафедри управління операціями та ланцюжками поставок в Університеті Дейтона. Ад'юнкт-професор Технологічного інституту ВПС, де викладає і досліджує питання стратегічної мобільності та управління повітряними перевезеннями.

Едвард Сало (Edward Salo Ph.D.) — доцент історії Арканзаського державного університету. Його роботи публікувалися в журналах 1945, Inkstick, National Interest, Eunomia Journal, Modern War Institute і U.S. Army Corps of Engineers, він виступав на численних конференціях, зокрема на семінарі з безпеки кафедри соціальних досліджень Військової академії США (2023 р.).

Майкл Г'югос — автор кількох книг, зокрема Essentials of Supply Chain Management. Він є одним із засновників компанії SCM Globe, яка розробляє і впроваджує хмарні додатки для моделювання та імітації ланцюжків поставок, призначені для використання у сфері освіти, бізнесу та державного управління.