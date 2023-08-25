"Продовжуємо бавовняно-оксамитовий сезон": Гуменюк прокоментувала нічну атаку БПЛА на Крим

За словами спікера Сил оборони Півдня, атаки на півострів будуть тільки частішати, адже Україна націлена на його звільнення.

Збройні сили України проводять аналіз діяльності російської протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона не підтвердила і не спростувала кількість безпілотників, які летіли до Криму, однак додала, що "таке сезонне цвітіння посилюватиметься".

"Ми працюємо і продовжуємо потужний, розгорнутий бавовняно-оксамитовий уже сезон. Звичайно, бавовна цвіте, і її багато, насіння несе. Кримський вітер досить потужний, і він нам по дорозі. Ці атаки більше спрямовані зараз на розуміння тих, хто перебуває на тимчасово окупованій території, для самовизначення для тих, хто ще не виїхав, а мав би", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що відповідно таке "сезонне цвітіння" час від часу посилюватиметься.

"Те, що вони здатні забезпечувати захист, вони намагаються переконати своїх. Ми тим часом, реагуючи на їхню роботу, робимо висновок, де вони, скільки і як їм протидіяти. Так, справді, вони збирали сили там давно, розгортали системи тривалий час. Це означає лише одне, що, найімовірніше, їхні координати будуть нам неодмінно відомі, бо таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система протиповітряної оборони в них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки для того, щоб її обходити", — розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму вранці 24 серпня було шумно. Зокрема, місцеві жителі чули вибухи. Також є інформація про бій за участю морських суден та авіації. Бійці ГУР влаштували нічний переполох росіянам і потім повернулися на базу.

Журналіст Юрій Бутусов 24 серпня заявив, що установку С-400 і радар "Подлет" ЗС РФ у Криму знищили за допомогою "Нептуна". За його словами, ракета була запрограмована на спеціальний маршрут і характеристики польоту, які дозволили їй обійти російські системи спостереження.