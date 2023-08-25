"Безпеки не обіцяв": Лукашенко відреагував на загибель Пригожина та причетність Путіна

Лукашенко не вірить, що Путін причетний до смерті Пригожина. Також пояснив, що він не обіцяв безпеки власнику ПВК "Вагнер", коли той погодився зупинити заколот.

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко розповів свою версію стосунків власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з ним особисто і з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це написало видання "Белта".

Політик сказав кілька слів щодо можливої загибелі Пригожина під час пресконференції в Білоруському державному університеті, який він відвідав напередодні початку навчального року. Крім теми очільника вагнерівців, він торкнувся можливої причетності Путіна до смерті власника ПВК "Вагнер".

Білоруський президент пояснив, що він не зобов'язувався гарантувати безпеку Пригожину, коли вмовляв його зупинити "марш справедливості", яким той ішов на Москву. Також наголосив, що про ніякі гарантії взагалі не йшлося: "Ніколи в такому ключі розмова і не йшла".

Як заявив Лукашенко, він двічі спілкувався з Пригожиним під час і після заколоту, який відбувся в червні 2023 року. Спершу він телефонував йому, коли підрозділи вагнерівців йшли на Москву. Тоді попередив, що він "і себе згубить, і своїх людей". Також пропонував надіслати йому "мотузку та шматок мила". Ватажок найманців запевнив його, що до самогубства не готовий — хоче "загинути в бою".

Вдруге вони спілкувалися, схоже, в Білорусі. Пригожин прилетів разом із командиром ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним. Деталей спілкування не переказав, лише озвучив своє коротке застереження: "Хлопці, дивіться".

Загибель Пригожина: чи причетний Путін

Щодо відповідальності Путіна за вибух літака Пригожина, то Лукашенко впевнений, що його "старший брат" до цього не причетний. На користь цієї думки він наводить такі тези. По-перше, очільник Кремля "спокійний і навіть загальмований чоловік". По-друге, "робота надто груба та не професійна" — тому "не можу уявити, що це зробив Путін".

На завершення теми Пригожина та найманців Лукашенко заявив: вагнерівці були й будуть у Білорусі. Зараз частина роз'їхалася у відпустку, зайві намети склали, але за потреби всі швидко прибудуть на місце дислокації: "Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Нині немає потреби їх тут тримати".

Пригожина: заколот проти Путіна та загибель

Зазначимо, наприкінці червня 2023 року Євген Пригожин та найманці ПВК "Вагнер" вчинили заколот проти військової влади Росії. Зокрема, вони захопили штаб командування в Ростові, збили кілька гелікоптерів і рушили на Москву. Тоді Путін назвав Пригожина зрадником і закликав його зупинитися.

Вагнерівці не дійшли до Москви — їх начебто зупинили перемовини з Лукашенком. Після цього частина найманців і Пригожин перебралися в Білорусь. Час від часу власник військової компанії з'являвся на фото й відео — то в таборі вагнерівців, то в Санкт-Петербурзі, то в Африці.

23 серпня 2023 року літак, на борту якого, припускають, були основні керівники ПВК "Вагнер" — Пригожин, Уткін та інші — розбився у Тверській області РФ. Перша версія авіакатастрофи — збиття російською системою ППО. Втім, пізніше з'явилася інша версія — начебто вибухівку підклали в холодильник.

Путін відгукнувся на смерть Пригожина лаконічно — заявив, що передає співчуття родинам, і сказав, що загинули люди, які зробили багато чого на війні в Україні.

Нагадуємо, 24 серпня ГУР міноборони здійснили рейд на західне узбережжя Криму. Зокрема, на оприлюдненому відео показали, як спокійно вибралисі, виконавши всі потрібні завдання.

Напередодні, 23 серпня, на мисі Тарханкут підірвали установку С-400 — відео спецоперації зняли за допомогою дрона.