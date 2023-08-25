Вдарили по 126-ій бригаді: в ГУР підтвердили атаку 42 безпілотників в Криму (мапа)

Сили оборони України вдруге поцілили по військові базі 126-ої бригади берегової охорони ЗС РФ. На базі розташовано казарми та зберігається військова техніка, озброєння та паливо-мастильні матеріали.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив атаку Сил оборони по місцю дислокації підрозділу ЗС РФ у Перевальному у тимчасово окупованому Криму. Про це він сказав у коментарі порталу "Liga.net".

Юсов заявив, що удар завдали по місцю дислокації 126 окремої гвардійської бригади ЗС РФ: "Інформацію підтверджуємо, ураження було", — сказав він. Також нагадав, що це не перша атака по підрозділу, який займається береговою охороною.

Зі слів представника розвідки, цього разу вирішили не ілюструвати атаку фото та відео. Причини — дві. По-перше, удар підтвердили представники окупаційної влади. Зокрема, про подію написав губернатор Севастополя Михайло Развожаєв та Міноборони РФ. По-друге, відеоматеріали публікуватимуть тоді, "коли є можливість і доцільність".

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Про масований наліт безпілотників стало відомо зранку 25 серпня. Згідно з заявами окупаційної влади, безпілотників було 42. При чому стверджують, що 9 знищили, а 33 "приземлили" засобами РЕБ. Також є інформація, про пошкодження кількох будинків у місці атаки. Зі слів начальниці інформаційного центру Оперативного командування "Південь" Наталі Гуменюк, подія свідчить, що в Криму "почався оксамитовий сезон".

Місце атаки — регіон базування підрозділу ЗС РФ біля села Перевальне Сімферопольського району Криму. Зазначимо, згідно з Google maps, населений пункт перебуває вглибині півострова — до моря 18 км, до Севастополя — 50 км, до Сімферополя — 14 км.

Якщо дрони стартували з території України, вони мали б пролетіти близько 400 км, огинаючи сушу морем. По прямій до Очакова — близько 300 км.

Село Перевальне у Криму - де розташоване - Google maps Фото: Google maps

На онлайн-мапі військових об'єктів ЗС РФ в Криму вказано, що у Перевальному базується 126 бригада берегової охорони: там є склад для зберігання військової техніки, зброї та пального, а також є казарми. Неподалік — полігон "Ангарський" в селі Зарічному.

Село Перевальне - місце дислокації 126 бригади ЗС РФ Фото: Радіо Свобода

У мережі є інформація про попередню атаку на місце дислокації 126 бригади — це сталось 17 березня 2023 року.

Нагадуємо, напередодні, 24 серпня, ГУР Міноборони підтвердило атаку по мису Тарханкут — опублікували відео і повідомили, що знешкодили кілька катерів ЗС РФ та 30 од. живої сили. Незадовго до цього очільник розвідки Кирило Буданов запевнив, що Сили оборони можуть завдавати удар по будь-якій цілі на півострові.