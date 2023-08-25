$10 000 за непридатність під час мобілізації: українець отримав підозру за допомогу ухилянту

Чоловік використав зв’язки у ВЛК, щоб допомогти військовозобов’язаному отримати довідку про тимчасову непридатність. Схему викрили, а зловмисника підозрюють в сприянні у незаконному виїзді за кордон.

Українець допомагав ухилянту отримати довідку про непридатність до військової служби. Для платного "порятунку" громадянина від мобілізації він використав зв’язки з працівниками військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це 25 серпня повідомила у соцмережах пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Правоохоронці з’ясували, що тернополянин допомагав виготовляти документи військовозобов’язаному про його нібито тимчасову непридатність до служби. Для цього він звернувся до знайомих з ВЛК. Послугу зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів.

"Факт одержання частини обіцяних коштів — 5000 доларів США був задокументований правоохоронцями", — розповіли у прокуратурі.

Чоловік отримав підозру у сприянні в незаконному переправлені через кордон та одержанні неправомірної вигоди за вплив на представників комісії.

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою", — додала пресслужба.

Фото: Тернопільська обласна прокуратура Фото: Тернопільська обласна прокуратура Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Одесі затримали співробітника ТЦК та двох його спільників. За версією слідства, вони організували масштабну схему з виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову. Послугу для ухилянтів оцінили у 10 тисяч доларів.

25 серпня заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що в регіоні посилять мобілізаційні заходи. Метою він зазначив виконання планів, поставлених державою.