Незадовго до загибелі у Пригожина виник конфлікт із ГРУ РФ в Африці, — ЗМІ

За інформацією журналістів, ще до загибелі Пригожина ГРУ було доручено розробити план із заміни більшої частини контингенту "Вагнера" в країнах Африки.

Незадовго до загибелі Євген Пригожин намагався перешкодити Головному розвідувальному управлінню (ГРУ) Генштабу РФ взяти під контроль операції "ПВК Вагнера" в Африці, пише Financial Times. Із цією метою він міг вирушити на континент.

Журналісти повідомляють, що Пригожин зустрічався з президентом ЦАР Фостеном-Аршанжем Туадерою і намагався запевнити його, що його похід на Москву не завадить йому і далі відправляти найманців у цю країну. При цьому, Путін в особистій розмові з президентом радив йому дистанціюватися від Пригожина.

Про те, що МО РФ почало набирати добровольців для "роботи" в Африці в підконтрольні ПВК "Конвой" і "Редут" писали раніше"Важные истории". За їхніми даними, в Африку хотіли завести ПВК "Конвой" — її очолює Костянтин Пікалов, колись права рука Пригожина. Заміщенням "вагнерів" в Африці керує заступник начальника ГРУ Андрій Авер'янов, причетний до отруєння Скрипалів. "Пригожин цьому вкрай опирався і докладав усіх зусиль, щоб перешкодити", — стверджують у каналі.

Джерело видання вважає, що російська армія не зможе проводити такі самі операції в Африці, як "Вагнер".

Роль Пригожина в Африці

Останніми роками ПВК "Вагнер" відігравала важливу роль у просуванні російських інтересів на цьому континенті, повідомляє ВВС. За даними видання, особовий склад компанії найманців Пригожина задіяний у таких країнах, як Лівія, Судан, Малі, ЦАР, Мозамбік, Буркіна Фасо і Нігер. Останніми роками ПВК "Вагнер" відігравала важливу роль у просуванні російських інтересів на цьому континенті.

Кореспондент ВВС із посиланням на джерела, близькі до угруповання, пише, що військовій розвідці ГРУ ще до загибелі Євгена Пригожина було доручено розробити план із заміни більшої частини контингенту "Вагнера" в країнах Африки альтернативною групою найманців.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що очільник російської ПВК "Вагнер" уже одного разу інсценував свою смерть, тож може виявитися живим і незабаром записати друге відеозвернення з Африки.

Увечері 23 серпня, коли в РФ впав літак Пригожина, росіяни сформували кілька версій про причини авіакатастрофи. За однією з них, повітряне судно було збито російською ППО.