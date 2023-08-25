"Вважали, що ми росіяни": російські бійці випадково забігли до штурмовиків ЗСУ (відео)

Українські захисники ліквідували окупантів під час штурму та чекали руху інших підрозділів, коли в їхню траншею заскочили неозброєні противники. Усвідомивши свою помилку, російські армійці спробували втекти.

Російські військові переплутали українців зі своїми побратимами. Неординарною історією з фронту поділився у соцмережах 25 серпня американець та військовослужбовець 59 мотострілецької бригади ЗСУ Раян О'Лірі.

"Ми зайшли за російський фронт, перебили всіх, хто там був, а потім чекали, поки дружні підрозділи просунуть лінію фронту. Тоді ворожі російські сили побігли до нас, вважаючи, що ми росіяни. Натомість вони з’ясували, чому їм варто було залишитися вдома", — написав захисник.

У коментарях до публікації він пояснив, що російські окупанти не мали зброї та могли здатися в полон. Однак вони обрали шлях втечі, за що поплатились життям.

"Вони були беззбройні. Ми кричали команди зупинитися і здатися. Зрештою вони не послухали, і як тільки вони зрозуміли, що ми не росіяни, спробували втекти назад до укриття і зброї. Ніхто з них не повернувся туди", — зазначив О'Лірі.

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що команди лунали російською мовою, але ворожі солдати не зупинились, щоб здатися у полон.

"Я і мої люди не вчиняють воєнних злочинів. Краще заберемо їх живими, бо обмін полоненими важливіший", — підкреслив він.

О'Лірі наголосив, що "бігунам" варто було "піти додому" або здатися.

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Нагадаємо, у Силах спеціальних операцій ЗСУ показали, як відбувалося звільнення села Роботине на Запоріжжі. Захисників атакували з артилерії та дронами "Ланцет", якими "кишіло небо".

Тим часом російські військкори скаржаться на шалені втрати ЗС РФ на Херсонському напрямі. З їхніх слів, причиною є недбалість командування, яке відправляє на операції солдатів без підтримки артилерії та БПЛА.