Націлені на Південну Корею: у КНДР зі старих "МіГів" створюють ескадрилью літальних смертників

Північна Корея має понад 400 радянських літаків. На думку низки експертів, перетворити ці реліквії авіації на сучасні безпілотники-камікадзе — цілком прагматичне рішення.

Північна Корея розпочала реалізацію програми військової модернізації сотень застарілих радянських винищувачів у безпілотні апарати-камікадзе. Колишній співробітник Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї Чо Су Йонг стверджує, що ці літаки-смертники призначені для нанесення ударів по основних південнокорейських промислових та інфраструктурних об'єктах. Про це 25 серпня повідомило видання The Korea Times.

Йонг зазначив, що Північна Корея істотно розширила парк бойових літаків, що стало можливим завдяки підтримці радянських і китайських прихильників. Пхеньян має у своєму розпорядженні різноманітний парк винищувачів МіГ, що налічує понад 400 одиниць — від МіГ-17 1950-х років до сучасніших МіГ-29, що з'явилися в 1980-х роках.

За іншими джерелами Північна Корея має у своєму розпорядженні повний арсенал із 431 винищувача МіГ, зокрема 107 МіГ-17, 100 МіГ-19, 150 МіГ-21, 56 МіГ-23 і 18 МіГ-29.

Літак МіГ-21 КНДР

"Північ намагається перетворити радянські винищувачі на дрони-камікадзе, озброєні високоточними боєприпасами", — сказав Йонг.

Експерт вважає, що рішення перетворити ці реліквії авіації на сучасні безпілотники-камікадзе з високоточним наведенням і тим самим посилити їхні бойові можливості є цілком прагматичним.

На відміну від звичайних військових безпілотників, якими керують дистанційно і які здатні повертатися на базу після скидання боєприпасів, дрони-камікадзе мають єдину кінцеву мету — завдати удару і вибухнути.

"Дійсно, протягом тривалого часу південнокорейські військові старанно готувалися до протидії цьому виду військової загрози", — пояснив Йонг.

Кім Чен Ин на авіабазі зі старими радянськими літаками

Нагадаємо, крім ракетних програм, північнокорейський режим постійно спрямовує свої ресурси на розробку, експлуатацію та обслуговування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) власного виробництва. Наприкінці липня в КНДР представили апарати Morning Star-4 і Morning Star-9, які за зовнішнім виглядом нічим не відрізняються від американських легендарних RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper.