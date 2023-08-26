Начмед отримав сувору догану за те, що попросив замінити китайські турнікети в аптечках для бійців

Майор медичної служби 82-ї ОДШБр Антон Шевчук відмовився приймати аптечки, після того, як помітив неякісні турнікети. Після розглядів було два депутатських звернення до командування підрозділу, де вся відповідальність перекладалася на самого Шевчука.

Начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку оголосили сувору догану після того, як він попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети, а потім попросив допомогти з цим волонтерку Оксану Корчинську. Скріншот частини документа було опубліковано у Twitter 25 серпня.

Згідно з інформацією, опублікованою "Українською правдою", йдеться про висновок Військової служби правопорядку.

"За порушення вимог статей 11, 12, 14, 16, 83 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України та статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, на підставі пункту "в" статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, на начальника медичної служби військової частини (номер не зазначено, — прим. ред.) майора медичної служби Шевчука Антона Андрійовича накласти дисциплінарне стягнення "сувора догана", — ідеться в тексті документа.

Розповідь Шевчука

Журналісти УП цитують слова начмеда, який отримав догану після написання рапорту про те, що відмовляється приймати неякісні турнікети. За його словами, ситуація сталася наприкінці квітня — Шевчук запитав у тодішнього начмеда про стан аптечок, на що той відповів, що проблем немає і що в кожній аптечці знаходиться по два турнікети.

"Потім, 11-12 липня, коли ми готувалися вступати в бойові дії, я перевірив аптечки і побачив китайські турнікети з німецькою наліпкою і литовською інструкцією — це мене трохи прибило… Деяким хлопцям, які на той момент уже виконували завдання, я замінив турнікети із запасів бригади", — розповів Шевчук.

Після цього начмед звернувся до постачальників (про яке відомство йдеться, не уточнюється), які відповіли, що необхідне розслідування.

"14 липня я подав заявку на КМС про заміну турнікетів. В особистій розмові з командуванням мені сказали, що турнікетів на складах немає", — продовжив розповідь Шевчук.

Після цього він вирішив звернутися до волонтерки Оксани Корчинської з проханням допомогти поміняти турнікети. У цей же час Шевчуку зателефонували і повідомили, що до них виїхала комісія з перевіркою, яка встановила, як дізнався пізніше начмед, що турнікети заміни не потребують.

"Але 22 липня ми отримали наряд на заміну турнікетів, пізніше я подав заяву на заміну оклюзійних наклейок, які також були ла**ом. Оклюзійні наклейки замінили відразу", — додав Шевчук.

За словами начмеда, "здійнявся великий кіпіш" і зрештою було два депутатських звернення до командування підрозділу, де всю відповідальність за неякісні матеріали перекладали на самого Шевчука.

"Було розслідування, я написав, що спочатку подав заявку… Я не хотів це робити скандалом, я прекрасно розумію, що країна у війні і будь-які удари по армії — не є чимось позитивним. Але я не міг відпускати хлопців у бій із китайськими турнікетами", — сказав на завершення Шевчук, додавши, що догану досі до нього не довели.

Розслідування журналістів

За даними з джерел УП, результати службової перевірки від 1 серпня підписав начальник служби Військової служби правопорядку ЗСУ Володимир Гуцол. У документі з посиланням на рішення комісії сказано, що інформація про неякісний медичний матеріал "є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука".

Однак такий висновок суперечить результату перевірки турнікетів "Укрметртестстандарт", опублікованому Оксаною Корчинською. У ньому сказано, що турнікети не тримають необхідний тиск.

Крім того, у командуванні Медичних сил ЗСУ заявили, що турнікети Tourniquet AZ-G6 замінять на якісні SOFT-T, що і було зроблено "з метою недопущення шкоди життю та здоров'ю військовослужбовців".

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