"Скромні, але значущі успіхи": Білий дім применшує успіхи ЗСУ в контрнаступі, — WSJ

За даними журналістів, Збройним силам України не вистачає повітряної переваги та обладнання для розмінування, щоб значно прискорити контрнаступ.

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила думку, що Україна, можливо, неефективно веде контрнаступ. Це може бути інтерпретовано як спроба перекласти відповідальність у разі продовження конфлікту на українську владу до моменту президентських виборів у США. Про це повідомляє газета WSJ у редакційній статті.

Видання підкреслює, що впродовж тижнів українські сили намагалися пробити російську оборону, однак це просування виявилося менш швидким, ніж очікували США та Європа. Водночас журналісти зазначають, що песимістична оцінка ефективності української контратаки може бути передчасною. Активна критика зусиль України може применшувати скромні, але значущі успіхи, яких Київ досяг на полі бою.

"Цього тижня Україні вдалося прорвати оборону Росії на південному сході країни в Запорізькій області. Цього тижня Україна заявила, що повернула собі село Работине. Це на дорозі до Мелітопольської осі, яка є головною метою України — через її стратегічну вигоду від розриву російських ліній постачання. Інститут вивчення війни повідомив у четвер, що українські війська наближаються до другої лінії російської оборони і розширюють пролом", — нагадує WSJ.

На додачу до цього, редакція вважає цю критику несправедливою, особливо з огляду на те, що в аналогічній ситуації Вашингтон, ймовірно, орієнтувався б на активне використання авіації. Важливо зазначити, що Україна очікує отримати американські винищувачі F-16 як "довгострокову підтримку", а не як безпосередню допомогу для проведення контрнаступу.

"Стратегія армії США для перемоги над такими укріпленими оборонними спорудами включає перевагу в повітрі. Під час операції "Буря в пустелі", як нещодавно зазначили Фред Каган і Девід Петреус, США витратили тижні на бомбардування, щоб послабити оборону Саддама Хусейна, перш ніж направити наземні війська. ... Українці досі чекають на обіцяні США танки Abrams, які мають прибути на поле бою цієї осені. Їм також не вистачає достатнього обладнання для розмінування", — зазначено в матеріалі.

Журналісти переконані, що Байден все ще може збільшити шанси українських сил на успіх, надавши більше зброї в найкоротші терміни.

Нагадаємо, що в ISW зазначили успіхи України під Работиним: українська група контрнаступу наближається до другої лінії російської оборони.

Також повідомлялося, що напередодні, 22 серпня, американські військові дослідники зазначали, що у ЗСУ є можливість пройти мінні поля. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, зазначили, що українські захисники просуваються в напрямку Мелітополя.