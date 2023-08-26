Виявились грузинами: ЗМІ звинуватили українців у нападі на поляків у Варшаві (відео)

Попри заяви польських ЗМІ про 8 постраждалих, серед яких один студент був у важкому стані, в місцевому відділку поліції спростували цю інформацію. Також там повідомили, що серед нападників громадян України не було.

У ніч з 24 на 25 серпня у Варшаві група молоді, яка нібито була з України напала на групу поляків за відмову вигукнути "Слава Україні". Про це повідомляє WolnośćTV.

Напад на поляків — версія ЗМІ

У статті стверджується, що група українських молодиків напала на поляків за те, що вони відмовились сказати "Слава Україні". Нападників було 12 осіб віком від 19 до 22 років. Ймовірно, вони святкували День Незалежності України, бо були з українськими прапорами. Один з поляків запропонував відповідати у відповідь "Слава Польщі", але це не влаштувало парубків, тому почалася бійка.

Польська газета Gazeta Stonoga повідомляє, що внаслідок бійки постраждало 8 поляків, з яких одного студента госпіталізували. При цьому поліція, яка прибула на місце подій, записала нападників та відпустила їх.

Відео бійки

Побиття поляків у Варшаві — офіційний коментар поліції

Головне управління поліції у Варшаві повідомило про бійку у столиці. Вони підтвердили, що інцидент дійсно мав місце в ніч з 24 на 25 серпня. Поліцейські були на місці подій через кілька хвилин після повідомлення про агресивну групу чоловіків.

"Усього було ідентифіковано 13 осіб, зокрема громадяни Грузії, які вважаються нападниками. Серед них громадян України не було", — заявили правоохоронці.

Також на місце бійки приїжджала швидка допомога, проте ніхто не звертався по допомогу. Через оприлюднення відео бійки в соцмережах, яке свідчить про можливий злочин, справу почав розслідувати 1 районний відділок поліції Варшави. Однак наразі ніхто з учасників інциденту не подавав заяв.

Нагадаємо, 21 серпня в Україні заарештували нападників на заступника голови податкової служби без права виходу під заставу.

16 серпня ЗМІ писали, що у британському Пейгнтоні діти тероризують місцеве населення.