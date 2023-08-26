На кордоні України та Польщі відбулась секретна нарада США, Британії та Залужного, – ЗМІ

Як стверджують журналісти, генерали обговорювали важливі для України запитання — як далі діяти з контрнаступом, що робити взимку, та яка має бути стратегія у 2024 році.

15 серпня найвищі офіцери НАТО відправились в секретне місце на польсько-українському кордоні, щоб провести військову нараду з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужного. Про це повідомляє The Guardian.

Стверджується, що Валерій Залужний разом зі своєю командою проводив пʼятигодинну зустріч. Її мета полягала в тому, щоб допомогти Україні перезавантажити військову стратегію: що робити із зупинкою українського контрнаступу, розробка планів дій на зиму, а також довгострокова стратегія дій, бо війна "неминуче затягнеться" до 2024 року.

Окремо автори зазначили, що була особливо помітна присутність американського генерала Крістофера Каволі, який очолює командування США в Європі та головнокомандувача армії Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Останнього називають все важливішим гравцем у допомозі Україні. Валерій Залужний нібито назвав його "своїм хлопцем".

Саміт на кордоні відбувався вже не вперше. Він частково відбувався під час візиту Радакіна в Київ, де відбувалась 45-хвилинна зустріч із Володимиром Зеленським. За даними джерел видання, обговорювалась українська стратегія та те, як Захід може допомогти.

Командувачу Обʼєднаних штабів армії США генералу Марку Міллі заборонили їхати в Україну, бо США непокояться щодо залучення Штатів у війну. Велика Британія має меншу армію, а відтак не має таких побоювань, пишуть автори.

Також стверджується, що зазвичай британський адмірал привозить у подарунок улюблене віскі Залужного Glenmorangie. Британські джерела неохоче говорять про результати зустрічі на кордоні. Але із Заходу надходять сигнали, що внаслідок дискусій стратегія змінилася.

"Я думаю, ви бачите, що вони зосереджуються на запорізькому фронті", — заявив один зі співрозмовників на тлі повідомлень про нові атаки в напрямку Токмака.

Нагадаємо, 26 серпня WSJ писали, що Білий дім применшує успіхи ЗСУ в контрнаступі, бо вони хоч і скромні, проте значущі.

23 серпня Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ України попри складнощі, триває.