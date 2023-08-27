"Із 2014 року": Буданова намагалися вбити понад 10 разів, у ГУР поділилися подробицями (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, один із випадків стався під час спроби ЗС РФ завдати ракетного удару по робочому кабінету його начальника. Після цього одразу активізувалася російська пропаганда.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирило Буданов пережив понад десяток замахів на своє життя. Деякі з них сталися ще до повномасштабного вторгнення. Про це розповів представник відомства Андрій Юсов в інтерв'ю ISLND TV 26 серпня.

За його словами, протягом останніх років цих замахів ставало тільки більше, і пов'язано це з ситуацією, що склалася між РФ і Україною. Один з інцидентів стався під час ракетного удару по офісу ГУР МО.

"Загалом, сумарно більше десяти. Це з 2014 року... Незважаючи на ці численні замахи ГУР Міноборони ні на одну годину, ні на одну хвилину не припиняло своєї діяльності. Усі працювали також і в місці постійної дислокації відомства. Це ж стосується командира і всієї команди", — розповів Андрій Юсов.

Окрему увагу було приділено тому, що російські пропагандисти регулярно вигадують нові фейки, які стосуються військового і політичного керівництва України. Кирило Буданов не став винятком і після спроби нанесення ракетного удару по його офісу так звані журналісти РФ розповідали своїм глядачам фальшиві версії.

"Дуже кумедні були потім спроби російської пропаганди пояснити, що хтось потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось", — продовжив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що Україна має план на випадок усунення президента Володимира Зеленського. На думку журналістів Рolitico, якщо чинного глави держави не стане, влада перейде до колективного уряду, до якого можуть увійти глава ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков.