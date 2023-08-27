ЗСУ завдяки волинській теробороні та FPV-дронам знищили танк Т-72 (відео)

Артилеристи й оператори отримали інформацію щодо розташування російської машини та ліквідували техніку.

Російський танк Т-72 був ліквідований завдяки аеророзвідникам 100-ої окремої бригади територіальної оборони з Волині. Про результати підрозділ повідомив у Facebook.

Бійці зуміли вчасно зафіксувати пересування важкої бронетехніки окупантів. Артилеристи і оператори FPV-дронів отримали відповідну інформацію та знищили техніку.

"Цього разу вийшло просто бомбезно, а точніше — вогняно-бавовняно!" — йдеться у дописі.

Для повної ліквідації техніки знадобилося кілька точних ударів. Внаслідок успішних дій було знищено дорого вартісну одиницю ворожої бронетехніки.

Знищення техніки РФ влітку 2023 року

Група "Асгард" і Січеславська бригада 23 серпня знищили БМП та танк російських загарбників на Лиманському напрямку. Війська РФ залишилися без бойових машин завдяки вмілому використанню українськими захисниками безпілотників та артилерії.

ЗСУ 21 серпня застосували FPV-дрони та знищили два танки Т-72 росіян. Зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла ліквідувати важку техніку російських окупантів, яка коштує кілька мільйонів доларів.

Артилеристи українського війська 17 серпня знищили БМП в районі Бахмута. Українські захисники провели успішну взаємодію зі зведеною тактичною групою "Адам" поблизу населеного пункту Андріївка, що на Донеччині.

Нагадаємо, 15 серпня батальйон К-2 знищив гаубицю Д-30 і КамАЗ у промисловій зоні на Донеччині. Артилеристи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили техніку, яку ворог намагався ретельно заховати. Ліквідовано було й гаубицю Д-30.