Ліквідація Пригожина була вигіднішою Міноборони РФ, ніж Путіну, — ISW

Водночас аналітики не виключають, що в Росії просувають цю ідею для того, щоб відгородити главу Кремля від убивства власника ПВК "Вагнер" і ймовірного розформування військової компанії.

Міністерство оборони Російської Федерації могло бути зацікавлене в ліквідації ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина більше, ніж президент РФ Володимир Путін. Таким чином Міноборони, можливо, хотіло бути першою організацією, яка візьме на себе контроль над залишками "Вагнера". Таку думку висловили аналітики "Інституту вивчення війни" у зведенні від 27 серпня.

У ISW зазначають, що колишній журналіст-розслідувач Російської служби Бі-бі-сі Андрій Захаров з посиланням на неназвані джерела повідомив, що Путін дозволив Пригожину продовжувати операції "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці, але дав йому вказівку не втручатися у справи України чи Росії під час однієї з двох їхніх зустрічей, які відбулися після збройного заколоту Пригожина 24 червня.

При цьому журналіст стверджує, що російське Міноборони, навпаки, активізувало зусилля щодо "придушення" групи "Вагнера" в Сирії та Африці, і Пригожин разом із керівництвом групи літав до Москви перед своєю смертю, щоб спробувати вирішити це питання. Захаров підкреслив, що зараз доля "імперії Пригожина", яка охоплює військові контракти і контракти на видобуток нафти, газу і золота, на Близькому Сході і в Африці неясна.

На думку військового блогера, пов'язаного з Кремлем, щоб уникнути напруженості і втрати зарубіжних активів "Вагнера", їх має взяти третя сторона, можливо, інша російська силова структура, а не МО РФ.

"Російське джерело також стверджує, що МО РФ, можливо, поспішало з розформуванням "Вагнера", оскільки Кремль ще не ухвалив рішення щодо його долі, а МО хотіло бути першою організацією, яка візьме на себе контроль над залишками ПВК "Вагнер", — ідеться у звіті ISW.

Аналітики інституту заявили, що не можуть незалежно підтвердити достовірність цих повідомлень, але якщо вони правдиві, то це може свідчити про те, що Путін не керував процесом розформування ПВК "Вагнер", а передав цю відповідальність російському Міністерству оборони.

Водночас у ISW вважають, що поява цих повідомлень у російських блогерських та опозиційних спільнотах може також свідчити про спробу відокремити президента РФ від убивства Пригожина і ймовірного розформування ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, бізнес-джет RA-02795, на якому регулярно до цього пересувався власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, зазнав аварії у Тверській області. За даними Росавіації, на борту перебувало 10 осіб, зокрема сам "кухар Путіна" і Дмитро Уткін.

24 серпня в ISW заявили, що Міністерство оборони РФ і Кремль вели кампанію з розформування ПВК "Вагнер", щоб послабити вплив її власника Євгена Пригожина після невдалого заколоту, а вбивство Пригожина стало фінальною крапкою у знищенні ПВК як незалежної організації.