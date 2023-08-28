"Операція Top Gun": ССО атакували бригаду Чорноморського флоту в Криму дронами-камікадзе (фото)

Складність проведення операції полягала в особливостях рельєфу місцевості, але дрони ЗСУ впоралися з поставленим завданням. Внаслідок атаки окупанти зазнали втрат серед особового складу.

В Перевальному в окупованому Криму російським окупантам було не солодко. На їхні позиції прилетіли українські дрони. Про це повідомляють у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

"Операція Top Gun. ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту Рф. Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що завдали ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок операції є загиблі та поранені окупанти.

Складність проведення операції полягала в особливостях рельєфу місцевості в Криму, але попри це українські дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей.

Нагадаємо, що партизани ліквідували військові патрулі ЗС РФ у Луганську. Представники спільноти "АТЕШ" стверджують, що після успішної операції деяких російських солдатів "не можуть знайти".

Раніше повідомлялося, що російські військові блогери занепокоєні просуванням ЗСУ на Запорізькому напрямку і проривом лінії оборони окупантів. Сили оборони, повідомляють вони, пройшли Роботине і вийшли на першу лінію оборони Суровікіна полями між Новопрокопівкою та Вербовим.