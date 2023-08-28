"Окупантам спекотно": у Запорізькій області пролунало кілька потужних вибухів, — Федоров

Мешканці регіону проінформували про щонайменше три вибухи в районі Мелітополя. Мер Іван Федоров назвав їх "привітами" російським армійцям.

Приблизно о 5:00 мешканці тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області почули вибухи. Вони лунали з передмістя. Про це зранку 28 серпня повідомили у місцевому телеграм-каналі "РІА-Мелітополь".

Також три "міцних прильоти" чули жителі селища Якимівка на Запоріжжі та міста Генічеськ на Херсонщині. Обидва населених пункти нині окуповані російськими військами.

Фото: Скриншот Фото: Deep State

Вибухи у Запорізькій області прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам на Запоріжжі спекотно", — написав він.

Мелітопольський мер повідомив, що "палкі привіти" бійцям ЗС РФ також почули у місті Токмак.

"Чекаємо на подробиці", — зазначив Федоров.

Публікація Івана Федорова від 28 серпня Фото: Скриншот

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня ЗС РФ атакувала українські міста, запустивши ракети типу "Калібр" з Чорноморської акваторії. Вибухи лунали у Дніпропетровській області. У місцевих медіа інформували, що ворог вдарив по Кривому Рогу ракетами типу Х-59.

Пізніше стало відомо, що вночі зазнали обстрілу Дніпропетровська та Полтавська області. На Полтавщині внаслідок удару по промисловому об’єкту загинули двоє осіб, ще двоє були госпіталізовані. Ще двох українців шукають під завалами. Голова ОП Андрій Єрмак написав, що постраждалі від атаки ЗС РФ працювали у нічну зміну. У Дніпровській області були пошкоджені кілька будинків, але обійшлося без жертв.