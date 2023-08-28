Японія замовила виробництво новітніх фрегатів Shingata FFM: що про них відомо

Стелс-фрегат матиме сучасні ракети та безпілотники на борту. Їх будуватимуть Mitsubishi Heavy Industries та Japan Marine United.

Міністерство оборони Японії оголосило про вибір двох підрядників для виробництва багатофункціональних фрегатів FFM. Про це повідомляє Naval News.

Виготовлятимуть кораблі Mitsubishi Heavy Industries як головний підрядник та Japan Marine United як субпідрядник. Нові фрегати будуватимуться в межах програми Новий FFM або Shingata FFM. Багатофункціональний фрегат буде меншим за звичайний есмінець, проте він матиме нові можливості. Фрегат зможе встановлювати та розчищувати міни та виконувати завдання, які нетрадиційні для такого типу кораблів.

Окрім цього корабель розробили за стелс-технологіями та з меншою кількістю членів екіпажу, ніж існуючи есмінці. Для протикорабельної боротьби фрегат буде мати різноманітні ракети та БПЛА.

Надалі проєкт отримає ракети класу "корабель-повітря" великої дальності або ЗРК з вертикальним запуском. Ймовірно, фрегат отримає нові ракети ППО. Shingata FFM зможе протидіяти ворожим ракетам та підводним човнам на більшій відстані, ніж фрегати Mogami, які зараз перебувають на озброєнні.

Також на палубі встановлять БПЛА ScanEagle 2, який зараз проходить випробування. Довжина корабля — 142 метри, ширина — 17 метрів, а водотоннажність складає 4880 тонн.

Буде побудовано десять Shingata FFM. Вартість проєкту мають оприлюднити в проєкті бюджету на наступний фінансовий рік.

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