Росія почала самостійно збирати "Шахеди" і вдосконалює крилаті ракети , — ГУР

За даними української розвідки, росіяни запланували у 2 півріччі цього року виготовити 1300 одиниць дронів "Герань-2" з використанням комплектуючих як іноземного, так і власного виробництва.

В ударних дронах-камікадзе, які Росія нещодавно випустила по Україні, виявили елементи, які свідчать про те, що ці БпЛА збирають уже на території РФ. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Після останніх атак "Шахедів" ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва "Шахедів" на території РФ", — сказав він.

За словами Скібіцького, ГУР має дані, що РФ запланувала виготовити до кінця цього півріччя 1300 одиниць дронів "Герань-2". Їх будуть виготовляти як із вітчизняних, так і з іноземних компонентів. Зараз розвідка збирає дані про потужність розгорнутого в Росії виробництва дронів, місць, де їх будуть виготовляти та встановлює підприємства, які постачають запчастини.

Також в українській розвідці повідомляють, що Росія від початку весни змогла наростити виробництво ракет.

"Крім шести "Кинджалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс − Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця", — сказав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Україна налагодила виробництво ракет, дронів та артилерійських засобів натівського зразка.

Раніше повідомлялося, що українська крилата ракета "Нептун" знищила радар "Подлет" і пускову установку С-400 "Тріумф" окупантів.