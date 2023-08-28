У Сочі двох військових засудили до 2 років колонії за відмову повертатися на війну в Україну

За даними російських журналістів, обидва фігуранти відмовилися виконувати накази своїх командирів. Причому один із них уже брав участь у бойових діях на території України.

У Сочі двом російським військовим було призначено покарання у вигляді двох років, а також двох років і трьох місяців перебування в колонії-поселенні за відмову брати участь у військових діях проти України. Про це повідомляє російське медіа Astra з посиланням на рішення Сочинського гарнізонного суду.

За інформацією російських журналістів, 6 квітня мобілізований Юрій Мальцевський вийшов зі строю і відійшов убік від товаришів по службі після отримання наказу від командира вирушити в Україну.

Його звинуватили в невиконанні наказу командира під час бойових дій, і на суді він визнав свою провину. Йому було призначено два роки перебування в колонії-поселенні.

Іван Кашин, контрактник, який перебував на службі в армії з 2018 року і брав участь у збройному вторгненні в Україну, також став фігурантом судового розгляду. 21 лютого, під час формування особового складу, він заявив про свій намір не їхати на фронт, на що відгукнулися кілька інших військових, хоча точну кількість останніх не було уточнено.

На суді Іван Кашин визнав свою провину, однак, пославшись на статтю 51 Конституції РФ, яка надає право не свідчити проти себе, він відмовився давати свідчення. Гарнізонний суд засудив його до двох років і трьох місяців перебування в колонії-поселенні.

Нагадаємо, 30 квітня Військова розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що російські командири використовують щодо солдатів такі заходи впливу, як "зіндани" — вириті в землі ями із залізними ґратами зверху, які традиційно застосовували в країнах Середньої Азії.

Раніше, у лютому 2023 року, стало відомо, що в окупованому Севастополі суд ухвалив перший вирок у кримінальній справі про відмову військовослужбовців ЗС РФ виконати наказ командування.