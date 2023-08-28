У Білорусі арештували на 20 діб вчительку історії за "пікет у Facebook" на підтримку України

Жінка, засуджена за пікетування, сфотографувалася на тлі прапора України й опублікувала знімок у соцмережах. Ця публікація та поширення матеріалу "Радіо Свобода" стали приводом для арешту.

За інформацією ЗМІ, доказом проти Зубрової став її репост посилання на "Радіо Свобода". Зображення помаранчевого факела входить у Білорусі до переліку екстремістських матеріалів.

Також Зуброва нібито провела "пікет" у соцмережах. За версією слідства, одиночний протест виражався в публікації фотографії на тлі українського прапора.

Під час засідання "правопорушниця" провину не визнала, але наявність сторінки у Facebook із "забороненими матеріалами" не заперечувала. Суд засудив жінку за поширення "екстремізму" та пікетування, загалом покарання склало 20 діб арешту.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", засуджена Зуброва була вчителькою історії.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що в Санкт-Петербурзі затримали чоловіка, який вийшов на пікет із плакатом з котом Леопольдом і написом "Давайте жити дружно". Водночас у Казані затримали дівчину, яка замінила слово "війна" на своєму плакаті на п’ять крапель води.

На початку серпня стало відомо, що в Росії оштрафували дівчину за публікації в соцмережах і сумку з креативним написом про Володимира Путіна. Також у силовиків виникнули питання через її татуювання із собакою у веселковому шарфі.