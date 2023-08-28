Скандал із куртками для ЗСУ: у Туреччині їх можна придбати за 38 доларів за штуку, — ЗМІ

Міністерство оборони могло закупити в Туреччині куртки для ЗСУ значно дешевше, аніж це було зроблено, вважають журналісти.

Міноборони України намагається подати історію із закупівлею курток для ЗСУ в Туреччині як щось близьке до ринкових реалій, але журналісти з'ясували, що навіть у роздріб подібні куртки в Туреччині коштують дешевше, ніж їх оптом закупила Україна. Про це пише видання "Наші гроші".

Журналісти перевірили сайти оголошень у Туреччині та з'ясували, що військові куртки тут коштують у середньому від 38 до 68 доларів, а не по $86, як їх закупило МО, що обійшлося бюджету України в $30 млн.

Ось куртка за 68 доларів у перерахунку з турецьких лір (курс — одна ліра коштує 3,8 цента).

Ось куртка за 67 доларів.

За 55 доларів продається куртка та штани.

Є подібна куртка за 39 доларів.

Це все роздрібні ціни в Туреччині.

Також журналісти "Наших грошей" виявили, що отримані від Туреччини куртки реалізують на OLX (нині вже продано) по ціні 1000 гривень за куртку, або 27 доларів.

За даними "Наших грошей", із усієї партії привезених із Туреччини курток на 30 мільйонів доларів, куртки на 9 мільйоні важили менше, ніж 1,5 кг, що вважається нормою для зимової куртки.

Нагадаємо, що Міноборони закупило 4900 "камуфляжних жакетів" вартістю по 29 доларів кожен на загальну суму 142 тисячі 100 доларів. Але дорогою між Туреччиною та Україною вартість цієї партії курток зросла майже на 300 тисяч доларів — вони вже з 29 доларів за штуку стали коштувати по 86 доларів.

Раніше повідомлялося, що Рада звернеться до НАБУ через скандальну закупівлю курток.