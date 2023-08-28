Безпрецедентні можливості: Ізраїль очікує отримати новітній літак-розвідник ORON

Літак призначений для розвідки, спостереження та рекогносцировки. ORON оснащений новітніми сенсорами і системами C4I, може перебувати в повітрі до 9 годин і зібрати інформацію в радіусі тисячі кілометрів.

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про інтеграцію передових розвідувальних систем у свій новітній літак-розвідник (ISR) ORON. Таким чином ізраїльські сили ЦАХАЛ отримають безпрецедентні можливості в галузі розвідки, спостереження і рекогносцировки. Про це 28 серпня повідомило видання Israel Defence.

"ORON — це спільне багатодоменне, мультисенсорне рішення, яке надасть Армії Оборони Ізраїлю революційні можливості для протидії загрозам на відстані та поблизу", — повідомили в Міноборони.

Також повідомляється, що новий літак уже бере участь у випробувальних польотах, за якими піде остаточне постачання машини для ВПС Ізраїлю. Літак буде використовуватися 122-ю ескадрильєю ВПС "Нахшон".

Літак був розроблений Міністерством оборони Ізраїлю спільно з групою ELTA компанії Israel Aerospace Industries та ізраїльськими ВПС, розвідувальним корпусом і ВМС. ORON оснащений новітніми сенсорами і системами C4I, даючи змогу в режимі реального часу відстежувати переміщення на місцевості в різних погодних умовах і умовах видимості.

Системи літака містять унікальний технологічний досвід, накопичений за роки роботи в галузі та військових досліджень і розробок (DDR&D). Таке накопичення знань дає змогу ефективно підготуватися до майбутніх загроз на всіх оперативних аренах Ізраїлю, наголошується в публікації.

ORON може перебувати в повітрі до 9 годин і зібрати інформацію в радіусі тисячі кілометрів. Отримані дані обробляються в режимі реального часу, водночас за допомогою технологій штучного інтелекту безліч даних перетворюються на продукт, який підтримуватиме наступальні зусилля повітряних сил.

Нагадаємо, наступного року ізраїльська армія отримає частковий лазерний захист для своїх систем протиповітряної оборони. За словами представника компанії-розробника систем Rafael Advanced Defense Systems Юваля Стейніца, нова технологій захистить Ізраїль "як на Півдні, так і на Півночі".