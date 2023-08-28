Армія США отримає партію модернізованих БМП Bradley: що відомо про модель 2А4

Бойові машини піхоти мають надати американським військовим передові засоби для перекидання військ на поле битви.

Виробник БМП M2 Bradley компанія BAE Systems отримала контракт від Армії США на модернізацію близько 70 машин до рівня А4. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Американська армія замовила модернізацію близько 70 БМП Bradley M2A2 ODS-SA до рівня А4, щоб забезпечити бронетанкові бригади сучасною технікою. Вартість контракту складає понад 190 млн доларів. Окрім M2A4 армія отримає командні машини вогневої підтримки М7А4.

"Bradley є надзвичайно важливим транспортним засобом для бойових груп бронетанкової бригади сьогодні, оскільки він дозволяє армії перевозити війська до бою, забезпечуючи вогонь для прикриття та придушення техніки та військ противника", — сказав директор з виробництва наземних транспортних засобів BAE Systems Ден Фербер.

Він також додав, що вкрай важливо, щоб американська армія не мала собі рівних на полі бою на роки вперед.

Bradley M2A4 створили на базі досвіду бойових дій в Іраку

Bradley M2A4 має покращену мобільність завдяки збільшенню потужності двигуна. Також машина отримала камеру для екіпажу та покращену систему керування вогнем. Основні змінили робились на основі досвіду бойових дій в Іраку, де БМП отримували багато пошкоджень в забудованій місцевості.

Система пожежогасіння та система протидії саморобних вибухових речовин були теж покращені. Перші модернізовані машини M2A4 надійшли в армію США у квітні 2022 року, а контракт на їхню модернізацію уклали ще у червні 2018 році. Перший контракт передбачав модернізацію 164 машин, які надійшли у 2-гу бойову групу бронетанкової бригади 3-ї дивізії армії США у квітні 2022 року.

Нагадаємо, 22 серпня в Міноборони ЗСУ заявили, що бійці зайшли в Роботине й евакуювали громадян на БМП Bradley.

22 липня на українських БМП Bradley помітили динамічний захист BRAT.