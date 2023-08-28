Зважена динаміка оборони: чи можуть ЗС РФ прорвати фронт під Куп'янськом, — експерт (відео)

Військовий аналітик Петро Черник зазначив, що противник зосередив 40-тисячне угруповання на Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас окупантам для серйозного просування не вистачає важкої техніки та артилерії.

На Куп'янському та Лиманському напрямках Збройні сили РФ зосереджують сили і засоби, що є логічним. Загалом на цій ділянці противник зібрав близько 40 тисяч живої сили. Незважаючи на оперативний тиск окупантів, бійці ЗСУ демонструють абсолютно зважену динаміку оборони. Про це 28 серпня розповів для Military Media Center військовий аналітик Петро Черник.

Експерт пояснив, чому противник робить спроби прорвати оборону на Куп'янському та Лиманському напрямках. Річ у тім, що на південному фронті ЗС РФ поступово здають свої позиції, про що вже є офіційне підтвердження української сторони.

Крім того, є успіхи українських захисників на флангах під Бахмутом, де вони контролюють панівні висоти. На цій ділянці не виключена можливість оперативного оточення підрозділів противника, що стане ляпасом особисто Володимиру Путіну, адже для Кремля утримання Бахмута політично важливе.

"Ось і тиснуть на Куп'янському та Лиманському напрямках — це логічно, тому що їм потрібні якісь результати. Невеликі точкові успіхи в них є, і так може бути. Це не страшно". — вважає Черник.

Але чи мають противник справді серйозний потенціал? Експерт зазначив, що для підтримки 40-тисячного угруповання необхідно мати 825 танків, 2500 тис. одиниць бронетехніки і до 1000 ствольної артилерії. Але росіяни на цій ділянці мають до 500 танків, менше ніж 500 одиниць бронетехніки, тому це не той потенціал, який забезпечить ворогу прорив фронту на цих напрямках.

"За останні тижні українські війська демонструють абсолютно зважену динаміку оборони. Можемо констатувати, що на цьому операційному напрямку в нас вистачає насамперед артилерійських потужностей для того, щоб розбивати противника", — підсумував Черник.

Нагадаємо, міністерка оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ показали успішний результат на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки Запорізької області. Тим часом ЗС РФ продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.