"Новий елемент дестабілізації": Польща вимагає від Лукашенка прибрати ПВК "Вагнер" із Білорусі

За словами міністра Маріуша Камінського, Варшава і країни Балтії створили робочу групу, яка стежитиме за ситуацією на кордонах з Білоруссю 24 години на добу. Якщо станеться критичний інцидент, то всі прикордонні переходи будуть закриті.

У Польщі 28 серпня в будівлі Міністерства внутрішніх справ і адміністрації у Варшаві відбулася зустріч міністрів внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії: Маріуша Камінського, Агне Білотайте, Маріса Кучинскіса і Лаурі Лаанемець. Маріуш Камінський заявив, що причиною зустрічі стала ситуація на кордоні з Білоруссю, повідомляє Rmf24.

"Ця ситуація загострюється. Багато тижнів, кілька місяців ми маємо справу з поверненням міграційного тиску на наш кордон. Те ж саме стосується і кордонів наших партнерів", — сказав він.

За його словами, додався і новий елемент дестабілізації — розміщення в РБ кількох тисяч найманців із ПВК "Вагнер".

"Для стабілізації ситуації на нашому кордоні з Білоруссю необхідні дві речі. Ми зажадали від режиму Лукашенка, щоб група "Вагнер" негайно залишила територію Білорусі і негайно повинні покинути прикордонну зону нелегальні мігранти, зібрані там білоруськими службами. А також (зажадали — ред.) відправити цих мігрантів назад у країни походження", — заявив Камінський.

Політик попередив білоруську владу: "Якщо на кордоні з Білоруссю станеться критичний інцидент, незалежно від того, чи це кордон Польщі, Литви або Латвії, ми вживемо негайних заходів у відповідь. Усі прикордонні переходи будуть закриті".

Також Камінський зазначив, що вищевказані країни призначили робочу групу, яка слідкуватиме за ситуацією на кордонах із Республікою Білорусь 24 години на добу та, за необхідності, негайно оцінюватиме і вживатиме відповідних заходів.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Україна і Польща створять єдині прикордонні пункти пропуску. За словами українського прем'єра, спільний митний і прикордонний контроль з країнами ЄС допоможе прискорити логістику і мінімізувати корупцію.

Раніше, 16 серпня, медіа писали про те, що Польща і країни Балтії збираються обговорити можливе синхронізоване закриття кордонів із Республікою Білорусь. Нюанси планували розглянути на зустрічі міністрів у Варшаві 28 серпня.