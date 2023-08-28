Макрон оцінив ймовірність участі Франції у війні в Україні (відео)

Париж не готовий до загострення ситуації та намагається "уникати будь-якої ескалації українського конфлікту", зазначив очільник держави.

Франція не розглядає прямої участі у війні в Україні та виключає таку можливість. Про це повідомив президент країни Еммануель Макрон на щорічній конференції послів Франції.

З його слів, французька влада незацікавлена у відкритому протистоянні з Росією. Він вважає, що Париж не готовий до загострення ситуації та намагається "уникати будь-якої ескалації українського конфлікту".

Водночас президент Франції зазначив, що Європейський Союз надає найбільшу допомогу нашій державі в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання зброї та різного озброєння. Також Макрон наголосив, що Росія ні в якому разі не повинна здобути перемогу у цій війні.

Президент Франції 24 серпня висловив сподівання, що контрнаступ український Збройних сил буде успішним. З його слів, результат поверне Україну та Росію за стіл перемовин. За словами президента Франції, Володимир Путін "сприяє світовому безладу" своїми діями, але все може змінитися і переговорний процес почнеться.

Емманюель Макрон заявив, що російський диктатор Володимир Путін "сприяє світовому безладу" своїми діями. Він звинуватив його в тому, що він зробив "глибокий розрив, вирішивши більше не дотримуватися міжнародних угод".

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський заявляв, що наступ йде дещо складно і український народ має бути терплячим, якщо бажає здобути перемогу. Позитивним фактом є те, що українська армія перебуває у фазі наступу, а не відступає. Він називав наступальні дії українських військ складними, але такими, що дають результат, хоча це й досягається не так швидко.