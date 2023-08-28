Німеччина пропонує обмін: Україна може отримати Leopard 1 з Греції, – ЗМІ

Греція має танки Leopard 1 одразу у трьох модифікаціях: GR, V та 1A5. Перша — це грецька версія, V — нідерландська, а третя базова німецька. Проблема в тому, що вони не проходили ремонтів за 30 років.

Німеччина запропонувала Греції поставити Україні танки Leopard 1 в обмін на модернізовані Leopard 1. Про це повідомляє грецьке видання Flight.

Греція має на зберіганні велику кількість танків Leopard 1, але Німеччина ставить умову, щоб Україні передавали тільки справні машини. На заміну Німеччина пропонуватиме танки Leopard 1 з оновленою системою керування вогнем EMES 18, машини, які пройшли капремонт, а також з додатковим пакетом бронювання.

У виданні стверджують, що мова може йти до 100 танків. При чому на один танк для України Німеччина пропонуватиме 1 танк на заміну. Також Берлін візьме на себе витрати на модернізацію та трансфер машин у Грецію. Окрім цього у Німеччини та Греції вже є такий досвід. Афіни передавали ЗСУ БМП-1, а отримували німецькі БМП Marder у співвідношенні один до одного.

Leopard 1GR

Греція має на озброєнні танки Leopard 1A5, 1V та 1GR. Leopard 1GR — це грецька модернізація Leopard 1A3 з більш сучасною системою керуванням вогнем EMES 12A3. Версія Leopard 1V — це нідерландські танки, які придбала Греція. Вони є модернізацією 1А4, і також з системою керуванням вогнем EMES 12A3. Основною проблемою з грецькими Leopard 1 є те, що за 30 років експлуатації вони жодного разу не проходили модернізацій й капітального ремонту. Також через особливості локальних модернізацій не всі вузли в машині виробляються.

Нагадаємо, 22 серпня ЗМІ писали, що Швейцарія почала розслідувати спробу продати Україні 100 Leopard 1.

Також експерти повідомляли, чим бельгійські Leopard 1 відрізнятимуться від німецьких.