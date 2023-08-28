Згадував Крим та Хіросіму: ЗМІ стало відомо, про що говорили з Путіним Шольц та Макрон

Президент Франції та канцлер Німеччини спілкувались телефоном з лідером країни-агресорки у 2022 році та намагались дізнатись про його наміри. Вже на другий тиждень повномасштабної війни політики переконались, що їхній колега з РФ — непередбачуваний.

На дев’ятий день після повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України лідер Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорювали свої перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Про зміст цієї телефонної розмови йдеться у матеріалі видання Bild від 28 серпня.

Німецький канцлер поділився, що його турбує відсутність скарг з боку очільника Кремля на введені Заходом санкції.

"Не знаю, чи робив він це в розмові з вами. Але він навіть не згадав про санкції", — сказав канцлер.

Макрон відповів, що у розмові з ним скарг на санкції також не лунало. Шольц розповів, що Путін говорив про демілітаризацію та денацифікацію України, а також просив визнати Крим частиною РФ.

"І незалежність цих республік. Нічого нового, прямо кажучи", — додав посадовець.

З’ясувалось, Шольц пропонував Путіну спільну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, і той назвав дві умови.

"По-перше, не повинно бути причин для припинення вогню. Потім він просто говорив про нас трьох: ти, я і він. Без Зеленського", — сказав німецький політик Макрону.

Також Путін поділився з канцлером теоріями змови. Зокрема, що українська делегація поїхала у Польщу для того, щоб отримати вказівки від президента США. Описавши цю ідею, Шольц розсміявся.

"Я думаю, що зараз він дуже налаштований йти до кінця. Наратив і жорстокість його телевізійного звернення, а також усі ініціативи, які він зробив у переговорах з громадськими організаціями в Росії протягом останніх кількох годин, дуже тривожать. Відверто кажучи", — зазначив Макрон.

Для обох політиків було зрозуміло, що лідер РФ радикалізувався та став непередбачуваним.

У ЗМІ підкреслили, що ставлення Шольца та Макрона до розмов з Путіним відрізнялось. Німецький канцлер не розголошував їхнього змісту та обіцяв брати слухавку попри усі розбіжності з Кремлем. Водночас французький президент звертався до голови країни-агресорки на ім’я та публікував у 2022 році протоколи розмов з ним.

Повідомляється, що незадовго до початку повномасштабної війни Макрон просив Путіна поділитись оцінкою ситуації та власними намірами. Також він хотів переконати диктатора знову поговорити з президентом США Джо Байденом, однак надії його не справдились.

Також президент РФ нібито під час однієї з розмов з Макроном порадив колезі уявляти замість боксерської груші Зеленського. Більш того, він розповідав, чого "навчився" зі скидання ядерної бомби на Хіросіму у 1945 році.

"Не потрібно атакувати великі міста, щоб перемогти", — заявив Путін.

Нагадаємо, 21 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що Захід не планує докладати зусиль для зміни режиму в Росії. Водночас Володимир Путін, зі слів німецького політика, переконаний у зворотному.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "хорошими переговорами будуть ті переговори, яких хочуть українці". Президента РФ він розкритикував за "сприяння світовому безладу" та рішення не дотримуватись міжнародних угод.