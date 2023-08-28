"Можемо нищити все російське": в ОП підтвердили, що партнери України дозволили бити по Криму

За словамирадника голови ОП, нинішня позиція партнерів України кардинально відрізняється від тієї, що була рік тому. Водночас він уточнив, що по Курську б'ють "безпілотники невстановленої природи".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що західні партнери України досягнули консенсусу щодо можливості ударів ЗСУ по Криму. Про це він заявив у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Подоляк стверджує, що позиція партнерів змінилася. Минулого року вони категорично заперечували, якщо раптом відбувались якісь атаки на позиції ЗС РФ в окупованому Криму. Однак тепер є повна згода стосовно цього: "Вже є консенсус, що ми можемо знищувати все російське, наприклад, у Криму".

Також політик підтвердив, що буде ще більше ударів українських безпілотників по російській військовій інфраструктурі в Криму. Що ж до атак на території РФ, наприклад, в Курську, то там відбувається дещо інше: "Там — безпілотники не встановленої природи".

Міністр оборони Німеччини Анналена Бербок раніше підтвердила, що Україна має право бити на російській території — це законно, оскільки вона захищається. При цьому інші партнери постійно сумнівались, чи не спричинить це ескалацію, нагадав представник Офісу президента. Чуючи таку позицію західних партнерів, українські політики пояснювали, що "ескалація — це саме продовження війни".

За словами Подоляка, з недавніх заяв президента Зеленського випливає, що Україна продовжуватимуть атимуть вести війну, щоб здобути перемогу. Перелічив, що буде вважатись перемогою: вихід на кордони 1991 року, зміна влади в РФ (бо з нинішньою — не можливо ні про що домовитись — все порушує), отримати достатню кількість ресурсів. Останній пункт — достатня кількість ресурсів — партнери Україні нададуть, впевни політик.

Водночас у Twitter Михайло Подоляк наголосив, що західним партнерам потрібно ухвалювати рішення швидше. ЗСУ зараз виконують надважкі завдання, Водночас не маючи достатньо досвіду й достатньо зброї. Поки ухвалюють днк політичні рішення, ворог звів потужну лінію оборони, яку доводиться долати.

"Ми щодня просуваємося вперед, відтісняючи росіян та звільняючи свою територію. Інше питання – чому російські лінії оборони взагалі стали можливими? Це стосується швидкості прийняття політичних рішень нашими партнерами. Час має значення. Тож вивчімо цей урок", — заявив радник голови ОП.

Нагадуємо, західні аналітики припустили, що українські політики можуть готувати ґрунт для потенційних мирних перемовин. Зокрема, про це свідчать певні кроки для проведення виборів у 2024 році під час воєнного стану.

Також у Криму активізувалися атаки українських безпілотників і навіть диверсійних груп. Наприклад, підрозділ ГУР Міноборони здійснив рейд на мис Тарханкут, знищивши при цьому близько 300 окупантів. Тоді ж відбулась атака на військову базу ЗС РФ біля Сімферополя: окупанти, схоже, нападу зовсім не чекали.