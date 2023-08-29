Арешт командира ДШРГ "Русич" у Фінляндії: бойовик просить про екстрадицію в Росію

Російське посольство прокоментувало затримання Яна Петровського, зазначивши, що він не має скарг на умови утримання та обставини арешту.

Посольство Російської Федерації у Фінляндії вперше прокоментувало затримання одного з командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Яна Петровського на території Фінляндії. Заяву відомства було опубліковано в Telegram 28 серпня.

Повідомляється, що співробітники російського посольства разом з адвокатом відвідали Яна Петровського, який перебував у Фінляндії під ім'ям В.І.Торден. Згідно із заявою відомства, російського бойовика утримують у в'язниці в місті Вантаа.

У пресслужбі посольства зазначили, що дипломати обговорили із затриманим ситуацію, що склалася, і варіанти її розвитку.

"Під час зустрічі В.І.Торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання не має, висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення в Росію", — йдеться в заяві.

Зазначимо, що днем раніше, у ДШРГ "Русич" закликали своїх читачів у Telegram припинити писати погрози російському послу у Фінляндії, оскільки "вони включилися в роботу". Автори поста також заявили, що "завтра буде розуміння".

Арешт Петровського: що відомо

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо про арешт російського військового злочинця і командира ДШРГ "Русич" Яна Петровського. Як виявилося, поліція Фінляндії заарештувала його ще місяць тому за "порушення міграційного законодавства" шенгенської зони.

В Офісі генерального прокурора заявили, що Яна Петровського планують екстрадувати в Україну. СБУ підозрює його у злочині за ч. 1. ст. 258-3 Кримінального кодексу (участь у терористичній організації). Прокуратура поки зайнята підготовкою документів.

Незабаром, 26 серпня, у ДШРГ "Русич" заявили, що припиняють виконання бойових завдань в Україні доти, доки ситуація з Яном Петровським не вирішиться в потрібний їм бік. Йдеться про екстрадицію бойовика в РФ.