ЗС РФ перетворили Токмак на логістичний вузол і готові битися за нього до останнього, — експерт

За словами Олексія Гетьмана, завдання Сил оборони — вийти до Азовського моря в найближчій перспективі. Це допомогло б перерізати для противника сухопутний коридор до Криму.

Російські окупанти можуть бути готові серйозно битися за Токмак у Запорізькій області і на це є певні причини. Про це розповіли військові експерти Олексій Гетьман і Владислав Селезньов у коментарі "РБК-Україна" 28 серпня.

За їхніми словами, цей населений пункт став для противника великим логістичним вузлом, тому вони мають намір битися за місто до останнього. Там зведено різні укріплення з протитанковими ровами.

"Тому що далі Мелітополь, якщо подивитися на карти, то за Токмаком майже немає фортифікацій, тільки блокпости до самого Мелітополя і узбережжя. Не секрет, що наше завдання — вийти на Азовське море. А якщо не встигнемо зробити це до сезону дощів, то хоча б на 15-20 кілометрів до берега, щоб узяти під вогневий контроль усе те, що росіяни можуть переміщати з материкової частини в бік Криму і навпаки", — зазначив Олексій Гетьман.

Після звільнення Мелітополя українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму і тим самим розсічуть захоплені населені пункти на південному напрямку.

А ось Владислав Селезньов не поспішає робити висновки з приводу Токмака, адже цей напрямок не можна назвати стратегічним. За його словами, українська армія наступає на тих ділянках фронту, де це можливо, тому не можна з упевненістю говорити про те, що основні сили задіяні в напрямку на Токмак.

"Лише Генштаб знає остаточний задум, до якої мети ми рухатимемося і в який спосіб діятимемо. Тому однозначно говорити про те, що напрямок на Токмак є стратегічним, не варто", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що у РФ практично немає шансів відновити свій наступ через брак піхоти. Аналітики зазначили, що, незважаючи на всі спроби противника, ЗСУ продовжують просуватися вперед, а ось у ЗС РФ виникли нові проблеми.